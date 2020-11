Appen och enheterna styrs av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Vi bearbetar personuppgifter som samlas in från appen och/eller en enhet som du bestämmer dig för att para ihop med appen.

Det här sekretessmeddelandet gäller för personuppgifter som samlas in eller bearbetas av enheten och/eller appen. Det här sekretessmeddelandet är tänkt att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller när du använder appen, inklusive vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter.

Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor.