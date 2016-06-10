Philips Sonicare for Kids-appen (”appen”) hjälper föräldrar att förbättra och övervaka sina barns borstningsvanor och ger dem personanpassad borstningsinformation baserat på deras barns borstningsdata ”Tjänster”). Appen använder personuppgifter som samlas in eller behandlas av Philips Sonicare for Kids tandborsthandtag med Bluetooth-anslutning (”Enheten”) och/eller appen. Registeransvarig för dina personuppgifter är enligt denna sekretessinformation Philips Oral Healthcare, LLC, med adress 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”). Denna sekretessinformation gäller personuppgifter som samlas in av appen och enheten. Syftet med denna sekretessinformation är att hjälpa dig förstå våra sekretessrutiner när du använder våra tjänster, bland annat vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina individuella rättigheter. Läs även vår information om cookies och användningsvillkor som beskriver på vilka villkor du använder våra tjänster.
Philips Sonicare for Kids-appen (”appen”) hjälper föräldrar att förbättra och övervaka sina barns borstningsvanor och ger dem personanpassad borstningsinformation baserat på deras barns borstningsdata ”Tjänster”).
Appen använder personuppgifter som samlas in eller behandlas av Philips Sonicare for Kids tandborsthandtag med Bluetooth-anslutning (”Enheten”) och/eller appen.
Registeransvarig för dina personuppgifter är enligt denna sekretessinformation Philips Oral Healthcare, LLC, med adress 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”).
Denna sekretessinformation gäller personuppgifter som samlas in av appen och enheten. Syftet med denna sekretessinformation är att hjälpa dig förstå våra sekretessrutiner när du använder våra tjänster, bland annat vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina individuella rättigheter.
Läs även vår information om cookies och användningsvillkor som beskriver på vilka villkor du använder våra tjänster.
Vi tar emot eller samlar in information och personuppgifter, vilket beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, inklusive när du har åtkomst till, laddar ned och installerar appen.
Känsliga analysuppgifter Med ditt samtycke samlar vi in analysuppgifter om ditt barns borstningsvanor och app-användning, inklusive typen av tandborste (manuell, elektrisk eller Sonicare), uppgifter om borsthandtaget (modellnummer, serienummer, firmware, tillverkare), borstningstid, starttid och intensitet (”borstningsdata”). Vi använder och/eller sammanställer borstningsdata för analytiska ändamål för att förbättra appen och tjänsterna, inklusive förbättra ditt barns allmänna upplevelse av appen, appens spel och grafik och enhetens prestanda. Philips ser alltid till att behandlingen av borstningsdata är föremål för lämpliga dataskyddsåtgärder. Bland annat förknippar Philips borstningsdata med en slumpvis identifierare och ersätter alla IP-adresser som är förknippade med borstningsdata med en generisk IP-adress före lagring. Innan vi samlar in några känsliga uppgifter kommer vi att informera dig och be om ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 9.2 a i förordning (EU) nr 2016/679. Utöver vad som anges ovan ber vi dig att inte skicka eller röja några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös, filosofisk eller annan övertygelse, sexliv eller sexuell läggning, biometriska eller genetiska uppgifter, kriminell bakgrund eller fackmedlemskap) för oss, i eller via appen, eller på andra sätt. Om du inte ger ditt samtycke kommer Philips inte att behandla borstningsdata på något sätt. I så fall kommer borstningsdata att ligga kvar lagrad i appen på din mobila enhet, där Philips inte kommer att ha tillgång till den. Du kommer att ha kontroll över dessa uppgifter. Om du raderar ditt barns profil och/eller appen kommer borstningsdata att raderas från din mobila enhet.
Känsliga analysuppgifter
Med ditt samtycke samlar vi in analysuppgifter om ditt barns borstningsvanor och app-användning, inklusive typen av tandborste (manuell, elektrisk eller Sonicare), uppgifter om borsthandtaget (modellnummer, serienummer, firmware, tillverkare), borstningstid, starttid och intensitet (”borstningsdata”). Vi använder och/eller sammanställer borstningsdata för analytiska ändamål för att förbättra appen och tjänsterna, inklusive förbättra ditt barns allmänna upplevelse av appen, appens spel och grafik och enhetens prestanda. Philips ser alltid till att behandlingen av borstningsdata är föremål för lämpliga dataskyddsåtgärder. Bland annat förknippar Philips borstningsdata med en slumpvis identifierare och ersätter alla IP-adresser som är förknippade med borstningsdata med en generisk IP-adress före lagring.
Innan vi samlar in några känsliga uppgifter kommer vi att informera dig och be om ditt uttryckliga samtycke till detta enligt artikel 9.2 a i förordning (EU) nr 2016/679. Utöver vad som anges ovan ber vi dig att inte skicka eller röja några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös, filosofisk eller annan övertygelse, sexliv eller sexuell läggning, biometriska eller genetiska uppgifter, kriminell bakgrund eller fackmedlemskap) för oss, i eller via appen, eller på andra sätt.
Om du inte ger ditt samtycke kommer Philips inte att behandla borstningsdata på något sätt. I så fall kommer borstningsdata att ligga kvar lagrad i appen på din mobila enhet, där Philips inte kommer att ha tillgång till den. Du kommer att ha kontroll över dessa uppgifter. Om du raderar ditt barns profil och/eller appen kommer borstningsdata att raderas från din mobila enhet.
Kontouppgifter För att få tillgång till appens kontrollpanel för föräldrar måste du skapa ett konto. För detta ändamål kan du använda ett MyPhilips-konto eller logga in med din sociala medieprofil, inklusive ditt Apple-konto. Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto. Uppgifterna kommer att ligga kvar lagrade i appen på din mobila enhet, där Philips inte kommer att ha tillgång till dem. Du kommer att ha kontroll över dessa uppgifter. Om du raderar ditt barns profil och/eller appen kommer uppgifterna att raderas från din mobila enhet.
Kontouppgifter
För att få tillgång till appens kontrollpanel för föräldrar måste du skapa ett konto. För detta ändamål kan du använda ett MyPhilips-konto eller logga in med din sociala medieprofil, inklusive ditt Apple-konto. Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto.
Uppgifterna kommer att ligga kvar lagrade i appen på din mobila enhet, där Philips inte kommer att ha tillgång till dem. Du kommer att ha kontroll över dessa uppgifter. Om du raderar ditt barns profil och/eller appen kommer uppgifterna att raderas från din mobila enhet.
Cookies Vi använder cookies, taggar och liknande teknik (”cookies”) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör att vi kan känna igen din mobila enhet och samla in information och personuppgifter, bland annat din enhets unika användarnummer, din mobila enhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsuppgifter eller servicerelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen. Vi använder också denna information för att visa dig landsspecifikt innehåll (inklusive information på ditt lokala språk). Innan vi använder cookies för analysändamål kommer vi att be om ditt samtycke till detta.
Cookies
Vi använder cookies, taggar och liknande teknik (”cookies”) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör att vi kan känna igen din mobila enhet och samla in information och personuppgifter, bland annat din enhets unika användarnummer, din mobila enhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsuppgifter eller servicerelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen. Vi använder också denna information för att visa dig landsspecifikt innehåll (inklusive information på ditt lokala språk).
Innan vi använder cookies för analysändamål kommer vi att be om ditt samtycke till detta.
Betygs- och recensionsdata Om du skriver en recension eller betygsätter Appen i en appbutik kan vi bearbeta sådan information för att svara på dina kommentarer eller frågor, förstå hur du känner dig när du använder Appen, få en uppfattning om din allmänna upplevelse av Appen och vårt varumärke och använda dessa insikter för att förbättra Appen. Vi kan endast se ditt användarnamn, dina betyg och kommentarer samt eventuell annan information i appbutiken som du väljer att dela med oss eller göra allmänt tillgänglig. Såvida du inte ber oss att göra det så kopplar vi inte denna information till dina kontouppgifter eller annan information som vi har erhållit från dig. När du begär kundsupport kan vi använda dina data för att följa upp ditt ärende och guida dig genom vår kundsupportprocess i enlighet med avsnittet Kundsupportdata längre ned. Vi anser att behandlingen av dina betygs- och recensionsdata är baserad på ett berättigat intresse hos Philips och lagenligt enligt artikel 6.1. f i förordning (EU) nr 2016/679.
Betygs- och recensionsdata
Om du skriver en recension eller betygsätter Appen i en appbutik kan vi bearbeta sådan information för att svara på dina kommentarer eller frågor, förstå hur du känner dig när du använder Appen, få en uppfattning om din allmänna upplevelse av Appen och vårt varumärke och använda dessa insikter för att förbättra Appen. Vi kan endast se ditt användarnamn, dina betyg och kommentarer samt eventuell annan information i appbutiken som du väljer att dela med oss eller göra allmänt tillgänglig. Såvida du inte ber oss att göra det så kopplar vi inte denna information till dina kontouppgifter eller annan information som vi har erhållit från dig. När du begär kundsupport kan vi använda dina data för att följa upp ditt ärende och guida dig genom vår kundsupportprocess i enlighet med avsnittet Kundsupportdata längre ned. Vi anser att behandlingen av dina betygs- och recensionsdata är baserad på ett berättigat intresse hos Philips och lagenligt enligt artikel 6.1. f i förordning (EU) nr 2016/679.
Kundsupport data När du begär kundsupport kan vi be dig att förse oss med information om din användning av våra tjänster, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig så att vi kan ge dig begärd support. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, inklusive att tillhandahålla kundsupport, och förbättrar, fixar och anpassar våra tjänster. Vi använder också din information för att svara dig när du kontaktar oss. Vi anser att det är nödvändigt att behandla dina kundsupportdata för att uppfylla ett avtal som du är part i och som är lagligt enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 2016/679. I vissa fall anser vi att behandlingen av dina kundsupportdata är baserad på ett berättigat intresse hos Philips och lagenligt enligt artikel 6.1 f i förordning (EU) nr 2016/679.
Kundsupport data
När du begär kundsupport kan vi be dig att förse oss med information om din användning av våra tjänster, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig så att vi kan ge dig begärd support. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, inklusive att tillhandahålla kundsupport, och förbättrar, fixar och anpassar våra tjänster. Vi använder också din information för att svara dig när du kontaktar oss.
Vi anser att det är nödvändigt att behandla dina kundsupportdata för att uppfylla ett avtal som du är part i och som är lagligt enligt artikel 6.1 b i förordning (EU) nr 2016/679. I vissa fall anser vi att behandlingen av dina kundsupportdata är baserad på ett berättigat intresse hos Philips och lagenligt enligt artikel 6.1 f i förordning (EU) nr 2016/679.
Kombinerade data Vi kan kombinera dina personuppgifter, bland annat kontouppgifter, känsliga uppgifter, cookies, med data som samlats in under dina interaktioner med och din användning av Philips digitala kanaler som exempelvis sociala medier, webbplatser, e-post, appar och uppkopplade produkter, inklusive din IP-adress, cookies, information om den mobila enheten, kommunikation som du klickar eller pekar på, platsinformation och webbplatser som du besöker. Vi använder dina kombinerade data för att förbättra appens, enheternas och tjänsternas innehåll, funktion och användbarhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster. I detta fall anser vi att behandlingen av dina kombinerade data är baserad på ett berättigat intresse hos Philips och lagenligt enligt artikel 6.1. f i förordning (EU) nr 2016/679. Innan vi behandlar känsliga uppgifter för de ändamål som nämns i detta avsnitt kommer vi att informera dig och be om ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EU) nr 2016/679 och den brasilianska dataskyddslagen (LGPD), federal lag nr 13 709 från 2018. Kombinerade data utesluter personuppgifter som rör ditt barn. Om du ger ditt samtycke till att ta emot kampanjinformation om Philips produkter, tjänster, event och kampanjer som kan vara relevanta för dig baserat på dina preferenser och beteende online kan vi skicka marknads- och kampanjinformation till dig via e-post, telefon och andra digitala kanaler, t.ex. mobilappar och sociala medier. För att kunna anpassa denna kommunikation efter dina preferenser och ditt beteende och förse dig med en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera dina kombinerade data. Innan vi skickar någon kampanjinformation till dig kommer vi att be om ditt samtycke till detta.
Kombinerade data
Vi kan kombinera dina personuppgifter, bland annat kontouppgifter, känsliga uppgifter, cookies, med data som samlats in under dina interaktioner med och din användning av Philips digitala kanaler som exempelvis sociala medier, webbplatser, e-post, appar och uppkopplade produkter, inklusive din IP-adress, cookies, information om den mobila enheten, kommunikation som du klickar eller pekar på, platsinformation och webbplatser som du besöker.
Vi använder dina kombinerade data för att förbättra appens, enheternas och tjänsternas innehåll, funktion och användbarhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster. I detta fall anser vi att behandlingen av dina kombinerade data är baserad på ett berättigat intresse hos Philips och lagenligt enligt artikel 6.1. f i förordning (EU) nr 2016/679. Innan vi behandlar känsliga uppgifter för de ändamål som nämns i detta avsnitt kommer vi att informera dig och be om ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EU) nr 2016/679 och den brasilianska dataskyddslagen (LGPD), federal lag nr 13 709 från 2018. Kombinerade data utesluter personuppgifter som rör ditt barn.
Om du ger ditt samtycke till att ta emot kampanjinformation om Philips produkter, tjänster, event och kampanjer som kan vara relevanta för dig baserat på dina preferenser och beteende online kan vi skicka marknads- och kampanjinformation till dig via e-post, telefon och andra digitala kanaler, t.ex. mobilappar och sociala medier. För att kunna anpassa denna kommunikation efter dina preferenser och ditt beteende och förse dig med en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera dina kombinerade data. Innan vi skickar någon kampanjinformation till dig kommer vi att be om ditt samtycke till detta.
Tillstånd Appen kan begära ditt tillstånd för att få tillgång till din mobila enhets lagringsfunktioner, sensorer eller andra funktioner (t.ex. kamera, wi-fi, geografisk plats eller Bluetooth). Vi begär åtkomst när det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna som beskrivs nedan.
Tillstånd
Appen kan begära ditt tillstånd för att få tillgång till din mobila enhets lagringsfunktioner, sensorer eller andra funktioner (t.ex. kamera, wi-fi, geografisk plats eller Bluetooth). Vi begär åtkomst när det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna som beskrivs nedan.
Philips kan röja dina personuppgifter för tredjeparts tjänsteleverantörer, affärspartners eller andra tredje parter i enlighet med denna sekretessinformation och/eller tillämpliga lagar.
Tjänsteleverantörer Vi samarbetar med tredje parts tjänsteleverantörer för att få hjälp att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster. Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer: Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller tillhörande teknik som krävs för att köra appen eller tillhandahålla tjänsterna. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och/eller tillhörande teknik som vi kräver för att utföra appanalys. Philips kräver att dess tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, liknande den nivå vi tillhandahåller. Vi kräver att våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner och endast för de specifika ändamål som nämns ovan, att ha tillgång till den minsta mängd data de behöver för att tillhandahålla en viss tjänst och att skydda dina personuppgifters säkerhet. Övriga tredje parter Philips kan också samarbeta med tredje parter som behandlar dina personuppgifter för sina egna ändamål. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för sina egna ändamål kommer Philips att vara noga med att informera dig och/eller erhålla ditt samtycke till detta enligt tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretessinformation noga, eftersom de informerar om sina sekretessrutiner, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in, och hur de använder, behandlar och skyddar dem. Philips kan ibland sälja en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. Sådan överföring av ägande kan omfatta överföring av dina personuppgifter som är direkt relaterade till den verksamheten till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretessinformation kan fritt tilldelas av Philips till vilket som helst av våra närstående företag i samband med en fusion, ett förvärv, en omstrukturering eller försäljning av tillgångar, eller genom genomdrivande av lag eller på annat sätt, och vi kan överföra dina personuppgifter till vilket som helst av våra närstående företag, efterträdare eller nya ägare. Observera att när du loggar in via ditt Facebook-konto via Android, gör du det möjligt för Facebook att samla in följande information via Facebook SDK: Facebook kan också samla in analysdata om din användning av SDK, information om namnet på appen som du använder, datumet då du godkände inloggningen och eventuell webbadress som är kopplad till din inloggning. Du kan ta reda på mer om hur Facebook använder din information genom att läsa Facebooks datapolicy. Observera att inloggningsfunktionen för Facebook är helt valfri, vi tillåter alltid att du loggar in med ditt MyPhilips-konto. Överföring över gränser Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i vilket som helst land där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda tjänsterna bekräftar du överföring (eventuell av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, laggenomdrivande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra närstående företag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som av Europakommissionen erkänns ha en adekvat dataskyddsnivå enligt EES standarder (hela listan över dessa länder finns här https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som inte anses adekvata av Europakommissionen, t.ex. USA, har vi vidtagit adekvata åtgärder, t.ex. våra bindande bolagsregler för kund-, leverantörs- och affärspartnerdata och/eller de standardavtalsvillkor som antagits av Europakommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa ovanstående länk eller genom att kontakta oss här. Hur länge behåller vi dina uppgifter? Vi kommer att spara dina personuppgifter som länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på det/de ändamål som uppgifterna samlas in för. De kriterier vi använder för att avgöra hur länge vi ska spara dem omfattar: (i) hur länge du använder appen och tjänsterna, (ii) om vi omfattas av någon laglig skyldighet, eller (iii) om det är lämpligt att spara dem med tanke på vår juridiska ställning (t.ex. i förhållande till tillämpliga begränsningsregler, stämningar och tillsynsmyndigheters utredningar).
Tjänsteleverantörer
Vi samarbetar med tredje parts tjänsteleverantörer för att få hjälp att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.
Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:
Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller tillhörande teknik som krävs för att köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.
Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och/eller tillhörande teknik som vi kräver för att utföra appanalys.
Philips kräver att dess tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, liknande den nivå vi tillhandahåller. Vi kräver att våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner och endast för de specifika ändamål som nämns ovan, att ha tillgång till den minsta mängd data de behöver för att tillhandahålla en viss tjänst och att skydda dina personuppgifters säkerhet.
Övriga tredje parter
Philips kan också samarbeta med tredje parter som behandlar dina personuppgifter för sina egna ändamål. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för sina egna ändamål kommer Philips att vara noga med att informera dig och/eller erhålla ditt samtycke till detta enligt tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretessinformation noga, eftersom de informerar om sina sekretessrutiner, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in, och hur de använder, behandlar och skyddar dem.
Philips kan ibland sälja en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. Sådan överföring av ägande kan omfatta överföring av dina personuppgifter som är direkt relaterade till den verksamheten till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretessinformation kan fritt tilldelas av Philips till vilket som helst av våra närstående företag i samband med en fusion, ett förvärv, en omstrukturering eller försäljning av tillgångar, eller genom genomdrivande av lag eller på annat sätt, och vi kan överföra dina personuppgifter till vilket som helst av våra närstående företag, efterträdare eller nya ägare.
Observera att när du loggar in via ditt Facebook-konto via Android, gör du det möjligt för Facebook att samla in följande information via Facebook SDK:
Facebook kan också samla in analysdata om din användning av SDK, information om namnet på appen som du använder, datumet då du godkände inloggningen och eventuell webbadress som är kopplad till din inloggning. Du kan ta reda på mer om hur Facebook använder din information genom att läsa Facebooks datapolicy. Observera att inloggningsfunktionen för Facebook är helt valfri, vi tillåter alltid att du loggar in med ditt MyPhilips-konto.
Överföring över gränser
Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i vilket som helst land där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda tjänsterna bekräftar du överföring (eventuell av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, laggenomdrivande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra närstående företag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som av Europakommissionen erkänns ha en adekvat dataskyddsnivå enligt EES standarder (hela listan över dessa länder finns här https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som inte anses adekvata av Europakommissionen, t.ex. USA, har vi vidtagit adekvata åtgärder, t.ex. våra bindande bolagsregler för kund-, leverantörs- och affärspartnerdata och/eller de standardavtalsvillkor som antagits av Europakommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa ovanstående länk eller genom att kontakta oss här.
Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Vi kommer att spara dina personuppgifter som länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på det/de ändamål som uppgifterna samlas in för. De kriterier vi använder för att avgöra hur länge vi ska spara dem omfattar: (i) hur länge du använder appen och tjänsterna, (ii) om vi omfattas av någon laglig skyldighet, eller (iii) om det är lämpligt att spara dem med tanke på vår juridiska ställning (t.ex. i förhållande till tillämpliga begränsningsregler, stämningar och tillsynsmyndigheters utredningar).
Dina valmöjligheter och rättigheter Om du vill skicka in en begäran om att få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända på behandling av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka in en begäran om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den utsträckning denna rättighet till bärbara data gäller för dig enligt tillämplig lag) kan du kontakta oss här. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Ange i din begäran vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av. För din säkerhets skull kan vi endast verkställa förfrågningar som rör personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka oss din begäran, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi verkställer din begäran. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det rimligen är praktiskt möjligt. När vi behöver ditt samtycke för att samla in och/eller behandla dina personuppgifter kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst, utan att detta påverkar lagligheten för behandling som skett baserat på ditt samtycke innan du drog tillbaka det. Där vi förlitar oss på uppfyllandet av ett avtal för att behandla dina personuppgifter för tjänsternas syfte, kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna om vi inte får din information. Observera att om du utnyttjar (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan det hända att du inte längre kan använda, helt eller delvis, våra tjänster. När vi behandlar dina personuppgifter baserat på en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, inklusive när du interagerar med oss för att utöva någon av dina rättigheter, anser vi att behandlingen är lagenlig i enlighet med artikel 6.1 c i förordning (EU) nr 2016/679.
Dina valmöjligheter och rättigheter
Om du vill skicka in en begäran om att få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända på behandling av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka in en begäran om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den utsträckning denna rättighet till bärbara data gäller för dig enligt tillämplig lag) kan du kontakta oss här. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.
Ange i din begäran vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av. För din säkerhets skull kan vi endast verkställa förfrågningar som rör personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka oss din begäran, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi verkställer din begäran. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det rimligen är praktiskt möjligt.
När vi behöver ditt samtycke för att samla in och/eller behandla dina personuppgifter kan du dra tillbaka ditt samtycke när som helst, utan att detta påverkar lagligheten för behandling som skett baserat på ditt samtycke innan du drog tillbaka det. Där vi förlitar oss på uppfyllandet av ett avtal för att behandla dina personuppgifter för tjänsternas syfte, kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna om vi inte får din information.
Observera att om du utnyttjar (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan det hända att du inte längre kan använda, helt eller delvis, våra tjänster.
När vi behandlar dina personuppgifter baserat på en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, inklusive när du interagerar med oss för att utöva någon av dina rättigheter, anser vi att behandlingen är lagenlig i enlighet med artikel 6.1 c i förordning (EU) nr 2016/679.
Vi skyddar dina personuppgifter Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig förändring, förlust, missbruk, röjande eller åtkomst på allvar. Philips använder ett antal olika säkerhetstekniker, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. För detta ändamål implementerar vi bland annat åtkomstkontroll och använder brandväggar och säkerhetsprotokoll.
Vi skyddar dina personuppgifter
Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig förändring, förlust, missbruk, röjande eller åtkomst på allvar. Philips använder ett antal olika säkerhetstekniker, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. För detta ändamål implementerar vi bland annat åtkomstkontroll och använder brandväggar och säkerhetsprotokoll.
Specialinformation för föräldrar Det är Philips policy att följa lagen när den kräver en förälders eller vårdnadshavares tillstånd innan vi samlar in, använder eller röjer barns personuppgifter. Vi har åtagit oss att skydda barns sekretessbehov och uppmuntrar bestämt föräldrar och vårdnadshavare att spela en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen online. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har försett oss med sina personuppgifter utan deras tillstånd, var god kontakta oss här. Om vi blir medvetna om att ett barn har försett oss med personuppgifter kommer vi att radera hans/hennes uppgifter från våra filer.
Specialinformation för föräldrar
Det är Philips policy att följa lagen när den kräver en förälders eller vårdnadshavares tillstånd innan vi samlar in, använder eller röjer barns personuppgifter. Vi har åtagit oss att skydda barns sekretessbehov och uppmuntrar bestämt föräldrar och vårdnadshavare att spela en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen online.
Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har försett oss med sina personuppgifter utan deras tillstånd, var god kontakta oss här. Om vi blir medvetna om att ett barn har försett oss med personuppgifter kommer vi att radera hans/hennes uppgifter från våra filer.
Förändringar av denna sekretessinformation Våra tjänster kan förändras från tid till annan utan föregående information till dig. Av detta skäl förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretessinformation då och då. När vi uppdaterar denna sekretessinformation kommer vi även att uppdatera datumet högst upp i denna sekretessinformation. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den senaste versionen av denna sekretessinformation. Den nya sekretessinformationen träder i kraft omedelbart när den har publicerats. Om du inte samtycker till den reviderade informationen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Genom att fortsätta att skaffa dig tillgång till eller använda våra tjänster efter att dessa förändringar har trätt i kraft bekräftar du att du har blivit informerad om och samtycker till den ändrade sekretessinformationen.
Förändringar av denna sekretessinformation
Våra tjänster kan förändras från tid till annan utan föregående information till dig. Av detta skäl förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretessinformation då och då. När vi uppdaterar denna sekretessinformation kommer vi även att uppdatera datumet högst upp i denna sekretessinformation.
Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den senaste versionen av denna sekretessinformation.
Den nya sekretessinformationen träder i kraft omedelbart när den har publicerats. Om du inte samtycker till den reviderade informationen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Genom att fortsätta att skaffa dig tillgång till eller använda våra tjänster efter att dessa förändringar har trätt i kraft bekräftar du att du har blivit informerad om och samtycker till den ändrade sekretessinformationen.
Kontakta oss Vid tillämpningen av artikel 27 i förordning (EU) nr 2016/679, fungerar Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nederländerna) som vår företrädare i EU. Om du har några frågor om denna sekretessinformation eller om på vilket sätt Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta oss (inklusive vårt dataskyddsombud och/eller vår företrädare) här. Alternativt har du rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet med behörighet i ditt land eller region.
Kontakta oss
Vid tillämpningen av artikel 27 i förordning (EU) nr 2016/679, fungerar Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Nederländerna) som vår företrädare i EU.
Om du har några frågor om denna sekretessinformation eller om på vilket sätt Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta oss (inklusive vårt dataskyddsombud och/eller vår företrädare) här. Alternativt har du rätt att lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet med behörighet i ditt land eller region.
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