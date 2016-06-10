Tjänsteleverantörer Vi samarbetar med tredje parts tjänsteleverantörer för att få hjälp att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster. Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer: IT- och molnleverantörer Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller tillhörande teknik som krävs för att köra appen eller tillhandahålla tjänsterna. Analystjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagring och/eller tillhörande teknik som vi kräver för att utföra appanalys. Philips kräver att dess tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, liknande den nivå vi tillhandahåller. Vi kräver att våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner och endast för de specifika ändamål som nämns ovan, att ha tillgång till den minsta mängd data de behöver för att tillhandahålla en viss tjänst och att skydda dina personuppgifters säkerhet. Övriga tredje parter Philips kan också samarbeta med tredje parter som behandlar dina personuppgifter för sina egna ändamål. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för sina egna ändamål kommer Philips att vara noga med att informera dig och/eller erhålla ditt samtycke till detta enligt tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretessinformation noga, eftersom de informerar om sina sekretessrutiner, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in, och hur de använder, behandlar och skyddar dem. Philips kan ibland sälja en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. Sådan överföring av ägande kan omfatta överföring av dina personuppgifter som är direkt relaterade till den verksamheten till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretessinformation kan fritt tilldelas av Philips till vilket som helst av våra närstående företag i samband med en fusion, ett förvärv, en omstrukturering eller försäljning av tillgångar, eller genom genomdrivande av lag eller på annat sätt, och vi kan överföra dina personuppgifter till vilket som helst av våra närstående företag, efterträdare eller nya ägare. Observera att när du loggar in via ditt Facebook-konto via Android, gör du det möjligt för Facebook att samla in följande information via Facebook SDK: Apphändelser: Detta omfattar allmänna apphändelser (t.ex. appinstallation, appstart) och annan standardloggning för produktstatistik (t.ex. SDK-laddning och SDK-prestanda).

Detta omfattar allmänna apphändelser (t.ex. appinstallation, appstart) och annan standardloggning för produktstatistik (t.ex. SDK-laddning och SDK-prestanda). Konfigurationsdata: Efter att en användare har loggat in gör SDK regelbundna bakgrundsförfrågningar för att hantera åtkomsttokens livslängd automatiskt.

Efter att en användare har loggat in gör SDK regelbundna bakgrundsförfrågningar för att hantera åtkomsttokens livslängd automatiskt. Felinformation: SDK fångar upp felinformation, inklusive under start av SDK, som kan omfatta ett användar-ID för personer som är inloggade på Facebook.

SDK fångar upp felinformation, inklusive under start av SDK, som kan omfatta ett användar-ID för personer som är inloggade på Facebook. Kortsiktiga data: SDK mäter viss användaraktivitet för att hantera bedrägerier och missbruk. Dessa uppgifter lagras endast under en mycket kort period för dem som inte är inloggade på Facebook. Facebook kan också samla in analysdata om din användning av SDK, information om namnet på appen som du använder, datumet då du godkände inloggningen och eventuell webbadress som är kopplad till din inloggning. Du kan ta reda på mer om hur Facebook använder din information genom att läsa Facebooks datapolicy. Observera att inloggningsfunktionen för Facebook är helt valfri, vi tillåter alltid att du loggar in med ditt MyPhilips-konto. Överföring över gränser Dina personuppgifter kan lagras och behandlas i vilket som helst land där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda tjänsterna bekräftar du överföring (eventuell av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddsregler som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, laggenomdrivande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i dessa andra länder ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra närstående företag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som av Europakommissionen erkänns ha en adekvat dataskyddsnivå enligt EES standarder (hela listan över dessa länder finns här https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). För överföringar från EES till länder som inte anses adekvata av Europakommissionen, t.ex. USA, har vi vidtagit adekvata åtgärder, t.ex. våra bindande bolagsregler för kund-, leverantörs- och affärspartnerdata och/eller de standardavtalsvillkor som antagits av Europakommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa ovanstående länk eller genom att kontakta oss här. Hur länge behåller vi dina uppgifter ? Vi kommer att spara dina personuppgifter som länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på det/de ändamål som uppgifterna samlas in för. De kriterier vi använder för att avgöra hur länge vi ska spara dem omfattar: (i) hur länge du använder appen och tjänsterna, (ii) om vi omfattas av någon laglig skyldighet, eller (iii) om det är lämpligt att spara dem med tanke på vår juridiska ställning (t.ex. i förhållande till tillämpliga begränsningsregler, stämningar och tillsynsmyndigheters utredningar). Visa flerVisa färre