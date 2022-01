Innan kallbryggt kaffe blev trendigt fanns det kaffe med is, även kallat iskaffe. Detta är fortfarande en mycket populär dryck bland kaffeälskare. Så vad är då iskaffe?



Iskaffe, eller helt enkelt kaffe med is, brygger man på samma sätt som ett vanligt kaffe: med hett vatten. Till skillnad från vanligt kaffe hälls dock iskaffe över is innan det serveras, så att det blir en kall dryck. Det finns alltså två viktiga skillnader mellan kallbryggning och iskaffe när det gäller bryggningsprocessen: vattentemperaturen och hur lång tid kaffepulvret blötläggs.

Eftersom kaffepulvret blötläggs under en kortare tid är iskaffe mycket mindre koncentrerat än kallbryggt kaffe. Det späds ytterligare när det serveras över is och serveras i allmänhet med tillsatt vatten. Ett vanligt iskaffe innehåller cirka 165 mg koffein.

Förutom att de skiljer sig åt i koncentration och koffeinnivåer så smakar kallbryggt kaffe och iskaffe dessutom olika. Kallbryggning är mycket starkare i smaken, men tenderar också att ha en mjukare och mindre sur smak. Detta beror på att kaffet extraheras långsammare och med kallt vatten. Kolla in den här artikeln för information om hur du gör ditt eget hemlagade iskaffe.

Nu när du vet skillnaden mellan kallbryggt kaffe och iskaffe kan du vara säker på vad du ska beställa nästa gång du är på ditt lokala kafé!