Till skillnad från virus består bakterier av en cell med sin egen ämnesomsättning. De multipliceras genom celldelning, medan virus bara kan reproduceras med hjälp av en värdcell. En luftrenare är också bra för att ta bort bakterier i luften. Filtreringen genom tre lager i Philips luftrenare 3000i fångar 99,97% av ultrafina partiklar så små som 0,003 mikron, bakterier inkluderat. Det kan också ta bort 99,99% av allergener från luften. Vilket är värt att veta när du funderar på hur effektiv en luftrenare kan vara och vad den kan göra!



!Nu vet du lite mer om virus och hur de färdas genom luften och har svar på frågor som ”dödar luftrenare virus?” Och ”tar luftrenare bort virus?”. Gå ut och dela med dig av din nya kunskap!

