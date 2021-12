C-vitamin, även kallat askorbinsyra, är möjligen en av de mest omtalade vitaminerna och den stöder olika grundläggande funktioner och processer i vår kropp. Men hur fungerar egentligen C-vitamin och var hittar du c-vitamin i mat?

Med tanke på dess betydande roll i kroppen är det också viktigt att känna till några bra källor till vitamin C. Du kanske först och främst tänker på citron och apelsin, eftersom de är kända för att vara frukter rika på vitamin C, men faktum är att det finns många andra frukter, grönsaker och livsmedel som är rika på vitamin C.

Denna artikel förklarar mer om C-vitaminets roll i vår kropp och lyfter fram den bästa maten med vitamin C.