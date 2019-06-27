Vi hjälper patienter att uppnå sina munvårdsmål genom innovation som bygger på beprövad tandvård.
• Specialupplaga av The Journal of Clinical Dentistry® • Journal of Esthetic and Restorative Dentistry • Journal of Cosmetic Dentistry
Studier från:
• Specialupplaga av The Journal of Clinical Dentistry®
• Journal of Esthetic and Restorative Dentistry
• Journal of Cosmetic Dentistry
Philips arbetar med att utbilda patienter inom munhälsa och dess effekter på allmänhälsan.*
* Även om den aktuella forskningen inte har etablerat orsakssamband är korrelationer märkbara
Vårt LinkedIn-flöde är din primära källa för kommentarer om ämnen och trender inom munvård, utbildningsmaterial och insikter från tandläkarkonferenser över hela världen.
AirFloss och AirFloss Ultra belönades med ADA Seal of Acceptance baserat på sin säkerhet och effektivitet när det gäller att ta bort plack mellan tänderna och förebygga och minska gingivit mellan tänderna när de används enligt anvisningarna. #award
Hjälp dina yngsta patienter att lära sig att borsta ordentligt på egen hand. Sonicare for Kids är det roliga sättet att inspirera bättre borstare. Läs mer https://lnkd.in/gr2uBhM
95 % av användarna sade att AirFloss Pro var lätt att använda och 73 % av användarna rapporterade att de skulle fortsätta att använda AirFloss Pro efter studien [baserat på en undersökning av patienter i USA]. Med AirFloss Pro är det enkelt för patienterna att börja med en hälsosam rutin. Klicka här om du vill veta mer: https://philips.to/2o4fbuk
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.