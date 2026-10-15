Så här slutar du använda Philips Avent-nappar

Vi rekommenderar att föräldrar tillåter nappanvändning tills barnet är 36 månader gammalt. På vår webbplats stöttar vi föräldrar på vägen till att sluta med napp.

Alla våra Philips Avent-nappar kan användas till och med 18 månaders ålder. För äldre barn, rekommenderar vi att du använder vår Freeflow-napp från 18 månader.