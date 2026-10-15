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Så här slutar du använda Philips Avent-nappar

När barnet blir större kanske nappen bara behövs vid speciella tidpunkter. Ta reda på när och hur du slutar använda Philips Avent-nappen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF087/17, SCF087/16, SCF087/15. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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