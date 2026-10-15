Så här slutar du använda Philips Avent-nappar

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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
När barnet blir större kanske nappen bara behövs vid speciella tidpunkter. Ta reda på när och hur du slutar använda Philips Avent-nappen.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF087/17, SCF087/16, SCF087/15. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?
Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?
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