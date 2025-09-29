ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?

Ja, alla delar av Philips Avent-produkter som kommer i kontakt med livsmedel är 100 % BPA- och BPS-fria. Vi bekräftar detta genom att följa säkerhetsföreskrifter samt utföra slumpmässiga tester och andra kvalitetskontroller.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/42 , SCF091/40 , SCF091/38 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida