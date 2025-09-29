Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?

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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Ja, alla delar av Philips Avent-produkter som kommer i kontakt med livsmedel är 100 % BPA- och BPS-fria. Vi bekräftar detta genom att följa säkerhetsföreskrifter samt utföra slumpmässiga tester och andra kvalitetskontroller.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/42 , SCF091/40 , SCF091/38 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›