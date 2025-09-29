Philips support Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?

Ja, alla delar av Philips Avent-produkter som kommer i kontakt med livsmedel är 100 % BPA- och BPS-fria. Vi bekräftar detta genom att följa säkerhetsföreskrifter samt utföra slumpmässiga tester och andra kvalitetskontroller.