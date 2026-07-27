Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?

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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX9213/85 , HX9213/84 , HX8517/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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