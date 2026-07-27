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Philips support

Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?

Ett litet mellanrum mellan borsthuvudet och tandborsthandtaget är normalt och nödvändigt. Borsthuvudet måste kunna röra sig för att skapa rätt mängd vibrationer. 

Sonicare-borsthuvudmellanrum

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX9213/85 , HX9213/84 , HX8517/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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