Vilken typ av vatten kan jag använda i min Philips AquaTrio-dammsugare?

Du kan använda ett flytande golvrengöringsmedel som inte löddrar och varmt vatten upp till 50 °C i din Philips AquaTrio-våtdammsugare i 9000-serien. Prestandan hos din AquaTrio blir lika bra med varmt, ljummet eller kallt vatten.



Våtdammsugaren fungerar inte korrekt med endast destillerat vatten. Om du föredrar att använda destillerat vatten ska du alltid tillsätta lite kranvatten eller transparent (ej löddrande) flytande golvrengöringsmedel. Philips AquaTrio Cordless har utformats för att fungera perfekt med kranvatten.

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Fylla på flytande golvrengöringsmedel i vattenbehållaren för rent vatten

Börja med att hälla i 10 ml av Philips golvrengöringsmedel i vattenbehållaren för rent vatten. Fyll sedan vattenbehållaren för rent vatten med kranvatten upp till MAX-markeringen. Vi rekommenderar att du använder Philips golvrengöringsmedel (XV1792/01) med låglöddrande vätska som kan spädas med vatten. Vid användning av andra flytande golvrengöringsmedel som inte löddrar tillsätter du maximalt 10 ml i vattenbehållaren för rent vatten (se bild a)



Obs! Philips har endast testat den här apparaten med Philips golvrengöringsmedel XV1792. Andra rengöringsmedel kan leda till kraftigt lödder, vilket minskar prestandan och kan leda till att apparaten inte fungerar som den ska.



Fylla på varmt vatten i vattenbehållaren för rent vatten

Du kan hälla i varmt vatten upp till 50 °C eller kallt vatten i vattenbehållaren (se bild b)

