Vilken typ av vatten kan jag använda i min Philips AquaTrio-dammsugare?

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Se bilden nedan och läs informationen i vår artikel för att ta reda på om du kan använda varmt/destillerat vatten eller golvrengöringsmedel i din Philips AquaTrio-dammsugarmodell.
Philips AquaTrio 7000 Series sladdlös våt- och torrdammsugare fungerar på samma sätt med varmt, ljummet eller kallt vatten. Du kan använda varmt vatten upp till 50 °C och flytande golvrengöringsmedel som inte löddrar.
Om du endast använder destillerat vatten fungerar apparaten inte som den ska. Om du föredrar att använda destillerat vatten ska du tillsätta lite kranvatten eller transparent (ej löddrande) flytande golvrengöringsmedel. Dammsugaren är utformad för att fungera perfekt med kranvatten.
Tips:
Du kan använda ett flytande golvrengöringsmedel som inte löddrar och varmt vatten upp till 50 °C i din Philips AquaTrio-våtdammsugare i 9000-serien. Prestandan hos din AquaTrio blir lika bra med varmt, ljummet eller kallt vatten.
Våtdammsugaren fungerar inte korrekt med endast destillerat vatten. Om du föredrar att använda destillerat vatten ska du alltid tillsätta lite kranvatten eller transparent (ej löddrande) flytande golvrengöringsmedel. Philips AquaTrio Cordless har utformats för att fungera perfekt med kranvatten.
Läs vidare för fler tips.
Fylla på flytande golvrengöringsmedel i vattenbehållaren för rent vatten
Börja med att hälla i 10 ml av Philips golvrengöringsmedel i vattenbehållaren för rent vatten. Fyll sedan vattenbehållaren för rent vatten med kranvatten upp till MAX-markeringen. Vi rekommenderar att du använder Philips golvrengöringsmedel (XV1792/01) med låglöddrande vätska som kan spädas med vatten. Vid användning av andra flytande golvrengöringsmedel som inte löddrar tillsätter du maximalt 10 ml i vattenbehållaren för rent vatten (se bild a)
Obs! Philips har endast testat den här apparaten med Philips golvrengöringsmedel XV1792. Andra rengöringsmedel kan leda till kraftigt lödder, vilket minskar prestandan och kan leda till att apparaten inte fungerar som den ska.
Fylla på varmt vatten i vattenbehållaren för rent vatten
Du kan hälla i varmt vatten upp till 50 °C eller kallt vatten i vattenbehållaren (se bild b)
Du kan använda ett flytande golvrengöringsmedel och/eller varmt vatten i Philips AquaTrio Pro-dammsugaren. Apparaten fungerar inte korrekt med endast destillerat vatten. Om du föredrar att använda destillerat vatten ska du alltid tillsätta lite kranvatten eller transparent flytande golvrengöringsmedel. Philips AquaTrio Pro har utformats för att fungera perfekt med kranvatten. Läs vidare för att få fler tips.
Fylla på flytande golvrengöringsmedel i vattenbehållaren för rent vatten
Om du vill använda ett flytande golvrengöringsmedel ska du först fylla vattenbehållaren för rent vatten med vatten. Häll sedan i 10 ml av Philips golvrengöringsmedel som anges på flaskan. Vi rekommenderar att du använder Philips golvrengöringsmedel (XV1792/01) med låglöddrande vätska som kan spädas med vatten. Vid användning av andra lämpliga flytande golvrengöringsmedel tillsätter du maximalt 5 ml i vattenbehållaren för rent vatten.
Obs! Förhindra skador på apparaten genom att aldrig tillsätta vax, olja, ättiksyra (vinäger), avkalkningsmedel eller golvunderhållsprodukter som inte kan spädas ut i vattenbehållaren för rent vatten eller som inte är lämpliga för ditt hårda golv. Använd ett låglöddrande eller icke-löddrande golvrengöringsmedel som är lämpligt för hårda golv.
Fylla på varmt vatten i vattenbehållaren för rent vatten
Du kan hälla i varmt vatten upp till 50 °C eller kallt vatten i vattenbehållaren (se bild).
Du kan använda ett flytande golvrengöringsmedel och/eller varmt vatten i Philips AquaTrio-dammsugaren. Eftersom vattnet inuti apparaten inte värms upp bildas inga kalkavlagringar inuti. Du behöver därför inte använda destillerat vatten. Du kan använda den här typen av vatten om du vill. Läs vidare för att få fler tips.
Fylla på flytande golvrengöringsmedel i vattenbehållaren för rent vatten
Om du vill använda ett flytande golvrengöringsmedel ska du först fylla vattenbehållaren för rent vatten med vatten. Häll sedan i 10 ml av Philips golvrengöringsmedel som anges på flaskan. Vi rekommenderar att du använder Philips golvrengöringsmedel (XV1792/01) med låglöddrande vätska som kan spädas med vatten. Vid användning av andra lämpliga flytande golvrengöringsmedel tillsätter du maximalt 5 ml i vattenbehållaren för rent vatten (se bild).
Obs: Förhindra skador på apparaten genom att aldrig tillsätta vax, olja, ättiksyra (vinäger), avkalkningsmedel eller golvunderhållsprodukter som inte kan spädas ut i vattenbehållaren för rent vatten eller som inte är lämpliga för ditt hårda golv. Använd ett låglöddrande eller icke-löddrande golvrengöringsmedel som är lämpligt för hårda golv.
Fylla på varmt vatten i vattenbehållaren för rent vatten
Du kan hälla i ljummet vatten upp till 35 °C eller kallt vatten i vattenbehållaren.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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