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Philips support

Vilken typ av vatten kan jag använda i min Philips AquaTrio-dammsugare?

Se bilden nedan och läs informationen i vår artikel för att ta reda på om du kan använda varmt/destillerat vatten eller golvrengöringsmedel i din Philips AquaTrio-dammsugarmodell.

aquatrio-modeller

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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