Är Philips Avent-nappar säkra för hälsosam tandutveckling?

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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Ja, alla Philips Avent-nappar är säkra.
Nappen är mjuk, liten och plattas ut lätt. Den anpassar sig efter barnets tunga och gom. Formen på nappen sprider trycket jämnt över barnets käke, tänder och tandkött.
Alla Philips Avent-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation.
Oral Health Foundation utvärderar konsumentprodukter för munhälsa för att säkerställa att tillverkarens påståenden är kliniskt bevisade och inte överdrivna. Du hittar mer information här.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF087/13 , SCF087/15 , SCF087/16 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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