Philips support Är Philips Avent-nappar säkra för hälsosam tandutveckling?

Ja, alla Philips Avent-nappar är säkra.



Nappen är mjuk, liten och plattas ut lätt. Den anpassar sig efter barnets tunga och gom. Formen på nappen sprider trycket jämnt över barnets käke, tänder och tandkött.

Alla Philips Avent-nappar är oberoende ackrediterade av Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation utvärderar konsumentprodukter för munhälsa för att säkerställa att tillverkarens påståenden är kliniskt bevisade och inte överdrivna. Du hittar mer information här.

Formen har utformats för att stödja korrekta muskelrörelser i munnen, vilket är viktigt för utvecklingen av tydlig artikulation. Nappen har utformats för att passa anatomiskt i barnets mun och minska trycket mellan tungan och munnen.