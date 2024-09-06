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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Vi rekommenderar att du byter ut nappen efter fyra veckors användning av säkerhets- och hygienskäl. Nappen bör bytas ut tidigare än fyra veckor om den är skadad på något sätt. Vi rekommenderar att du noggrant kontrollerar att nappen är säker att använda före varje användning genom att dra den i alla riktningar.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF349/46 , SCF087/15 , SCF094/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Jag har läst nyheter om nappar och BPA – hur bekräftar ni att Philips Avent-nappar är BPA-fria?
Hur länge kan jag använda en Philips Avent-napp?
Vilka är skillnaderna mellan Philips Avent-nappar?
Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?
Är åldersriktlinjerna för Philips Avent viktiga?
Är Philips Avent-nappar säkra för hälsosam tandutveckling?