Philips support Hur länge kan jag använda en Philips Avent-napp?

Vi rekommenderar att du byter ut nappen efter fyra veckors användning av säkerhets- och hygienskäl. Nappen bör bytas ut tidigare än fyra veckor om den är skadad på något sätt. Vi rekommenderar att du noggrant kontrollerar att nappen är säker att använda före varje användning genom att dra den i alla riktningar.