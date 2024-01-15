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Philips support

Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?

Ja, alla Philips Avent-plastflaskor – färdigmonterade och stängda – kan förvaras i frysen och användas för färdiglagad mat.
Förvara inte glasflaskor i frysen eftersom de kan gå sönder.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY903/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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