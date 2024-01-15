Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?

Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71 , SCY903/01 , SCY903/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?
Varför finns det ingen åldersindikation på Natural Response-nappförpackningarna?
Hur sätter jag ihop Natural Response-flaskan och Natural Response-nappen?
Hur skiljer sig Natural Response-nappen från min ursprungliga Natural-napp eller antikoliknapp?