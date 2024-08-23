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Philips support

Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?

Kontrollera Philips Avent-nappen manuellt före varje användning. Titta på den här instruktionsvideon som visar hur man gör en säkerhetskontroll av Philips Avent-nappen. Samma instruktioner gäller för Philips Avent Soothie.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF099/99 , SCF087/24 , SCF087/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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