Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?
Kontrollera Philips Avent-nappen manuellt före varje användning. Titta på den här instruktionsvideon som visar hur man gör en säkerhetskontroll av Philips Avent-nappen. Samma instruktioner gäller för Philips Avent Soothie.
Vi rekommenderar att du byter ut nappen efter fyra veckors användning av säkerhets- och hygienskäl. Nappen bör bytas ut tidigare om den är skadad på något sätt. Byt ut Philips Avent-nappen om den är skadad på något sätt. Kontrollinstruktioner:
Kontrollera nappen före varje användning
Dra nappens alla delar i alla riktningar för att kontrollera om det finns tecken på försämrad funktion
Kontrollera att nappen inte har några sprickor
En missfärgad napp är säker att använda och skadar inte barnet, förutsatt att nappen är i gott skick.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:SCF099/99 , SCF087/24 , SCF087/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›