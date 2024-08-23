Hur kontrollerar jag att Philips Avent-nappen är säker?

Vi rekommenderar att du byter ut nappen efter fyra veckors användning av säkerhets- och hygienskäl. Nappen bör bytas ut tidigare om den är skadad på något sätt. Byt ut Philips Avent-nappen om den är skadad på något sätt. Kontrollinstruktioner:

Kontrollera nappen före varje användning Dra nappens alla delar i alla riktningar för att kontrollera om det finns tecken på försämrad funktion Kontrollera att nappen inte har några sprickor

En missfärgad napp är säker att använda och skadar inte barnet, förutsatt att nappen är i gott skick.