Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?

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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Vatten kan fastna i sugdelen på Philips Avent-napparna efter rengöring. Vattnet är ofarligt för barnet, men du kan ta bort det i några enkla steg.
Tips! Byt ut napparna var fjärde vecka för bättre hygien.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF094/02 , SCF094/03 , SCF094/04 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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