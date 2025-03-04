Philips support Hur tar jag bort vatten från en Philips Avent-napp?

Vatten kan fastna i sugdelen på Philips Avent-napparna efter rengöring. Vattnet är ofarligt för barnet, men du kan ta bort det i några enkla steg.

Tvätta händerna. Håll nappen med sugdelen vänd uppåt. Kläm ihop sugdelen med tummen och pekfingret och skaka försiktigt för att pressa ut vattnet. Det kan fortfarande finnas några vattendroppar kvar i sugdelen, som kan lufttorkas.

Tips! Byt ut napparna var fjärde vecka för bättre hygien.