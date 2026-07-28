Var finns modell- och serienumret på min Philips Airfryer?

Serienumret för din Airfryer innehåller information om produktionsdatumet och det är värdefullt om du behöver kontakta oss för att få mer hjälp.



Serienumret visas på två olika sätt:



1. Den kan representeras av fyra siffror. Tillverkningsår och tillverkningsvecka (ååvv) är tryckta eller stämplade på typskylten, t.ex. 2041 på bild A.



2. Om det finns en streckkodsdekal på undersidan av din Airfryer är koden som finns tryckt under streckkoden serienumret. Det är en kombination av siffror och bokstäver, t.ex. 7C1A221213420052 på bild B: