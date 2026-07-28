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Philips support

Var finns modell- och serienumret på min Philips Airfryer?

Du hittar modell- och serienummer på dekalerna på basenhetens undersida på Philips Airfryer. Mer information och exempel finns i artikeln nedan. 
Obs! Se till att korgen eller pannan inte faller ut när du vänder apparaten upp och ned. 

under basenheten

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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