Var finns modell- och serienumret på min Philips Airfryer?
Du hittar modell- och serienummer på dekalerna på basenhetens undersida på Philips Airfryer. Mer information och exempel finns i artikeln nedan. Obs! Se till att korgen eller pannan inte faller ut när du vänder apparaten upp och ned.
Modellnumret (eller typnumret) finns längst upp till vänster på typskylten och börjar med HD9xxx (eller RI9xxx för produkter i Brasilien). Om du vill hitta information som är specifik för din Airfryer måste du använda modellnumret på www.philips.com, HomeID-appen eller kontakta oss på www.philips.com/contact för att få mer hjälp.
Serienumret för din Airfryer innehåller information om produktionsdatumet och det är värdefullt om du behöver kontakta oss för att få mer hjälp.
Serienumret visas på två olika sätt:
1. Den kan representeras av fyra siffror. Tillverkningsår och tillverkningsvecka (ååvv) är tryckta eller stämplade på typskylten, t.ex. 2041 på bild A.
2. Om det finns en streckkodsdekal på undersidan av din Airfryer är koden som finns tryckt under streckkoden serienumret. Det är en kombination av siffror och bokstäver, t.ex. 7C1A221213420052 på bild B:
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›