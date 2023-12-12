Varför måste jag skaka ingredienserna i min Philips Airfryer?

Informationen nedan gäller endast modellerna HD9285, HD9860–HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 och NA352.



När du lagar mat med standardsnabbvalen, programmen för automatisk tillagning eller smart kock-programmen (beroende på din Airfryer-modell) meddelar vissa Airfryer-modeller dig med ett pipljud när du behöver skaka. Du hittar mer information om den här funktionen i användarhandboken som du kan visa och ladda ned på www.philips.com/support. Du hittar Airfryerns modellnummer på etiketten på apparatens undersida.





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