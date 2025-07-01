Philips support
Kan jag använda bakplåtspapper/aluminiumfolie i min Philips Airfryer?
Nej, att använda bakplåtspapper eller aluminiumfolie i din Philips Airfryer rekommenderas inte av följande anledningar:
- Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.
- Om du lägger bakplåtspapper eller aluminiumfolie i botten av pannan där fettet och smutsen samlas upp kommer luftflödet att hindras och du får inte ett bra tillagningsresultat.
- Om du lägger bakplåtspapper eller aluminiumfolie i din Philips Airfryer utan att lägga mat ovanpå kan bakplåtspappret eller aluminiumfolien sugas in i värmeelementet och börja brinna.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›