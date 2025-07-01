Kan jag använda bakplåtspapper/aluminiumfolie i min Philips Airfryer?

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.

Om du täcker korgens botten minskas luftflödet i din Airfryer. Det leder till försämrade tillagningsprestanda i din Philips Airfryer.