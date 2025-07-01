Philips support Hur och när använder jag olja i min Philips Airfryer?

Philips Airfryer behöver ingen olja för att tillaga och fritera maten, men om du tillsätter olja direkt på färska ingredienser när du bereder dem, t.ex. nyskalad potatis eller kyckling, kan du skapa ett krispigt lager och förbättra matens allmänna smak.

Obs! Häll aldrig olja i airfryerns panna.

Vilken typ av olja du kan använda Du kan använda vilken typ av grill-, bak-, stek- eller frityrolja som helst i din Philips Airfryer. Dessutom kan du använda animaliskt fett.



Obs! Tillsätt endast olja på ingredienserna och inte direkt i airfryerns panna.

Förfriterad mat som frysta pommes frites, chicken nuggets, vårrullar osv. behöver inte extra olja.

Använd inte kallpressad olja eftersom den inte tål höga temperaturer. Tillsätta olja på hemlagade potatisrätter (som pommes frites): Skala potatisen och skär den i önskad form. Blötlägg potatisen i en skål med vatten i minst 30 minuter, ta upp den och torka den med hushållspapper. Häll en halv matsked olja i en skål. Lägg potatisen i skålen och blanda tills potatisen har täckts av oljan. Använd ett köksredskap eller händerna och lägg potatisen i Airfryer-korgen.

Så här tillsätter du olja för större ingredienser (t.ex. kycklingklubbor eller kött): Torka vid behov av livsmedlets utsida med hushållspapper. Pensla lite olja på livsmedlets utsida eller använd oljespray. Stryk endast på ett lager. Överflödig olja droppar ned i Airfryer-pannan under varmluftsfriteringen.

Tillsätta olja på hemlagade brödrätter:

Blanda i lite olja i ströbrödet innan du panerar livsmedlet eller spreja/pensla lite olja på ströbrödet efteråt.



Tips: Du kan även marinera kött eller fågel i stället för att pensla olja på utsidan.





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