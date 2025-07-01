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Philips support

Hur och när använder jag olja i min Philips Airfryer?

Philips Airfryer behöver ingen olja för att tillaga och fritera maten, men om du tillsätter olja direkt på färska ingredienser när du bereder dem, t.ex. nyskalad potatis eller kyckling, kan du skapa ett krispigt lager och förbättra matens allmänna smak.
Obs! Häll aldrig olja i airfryerns panna.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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