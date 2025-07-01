Hur och när använder jag olja i min Philips Airfryer?

Du kan använda vilken typ av grill-, bak-, stek- eller frityrolja som helst i din Philips Airfryer. Dessutom kan du använda animaliskt fett.
Obs!
Tillsätta olja på hemlagade potatisrätter (som pommes frites):
- Tillsätt endast olja på ingredienserna och inte direkt i airfryerns panna.
- Förfriterad mat som frysta pommes frites, chicken nuggets, vårrullar osv. behöver inte extra olja.
- Använd inte kallpressad olja eftersom den inte tål höga temperaturer.
Så här tillsätter du olja för större ingredienser (t.ex. kycklingklubbor eller kött):
- Skala potatisen och skär den i önskad form.
- Blötlägg potatisen i en skål med vatten i minst 30 minuter, ta upp den och torka den med hushållspapper.
- Häll en halv matsked olja i en skål. Lägg potatisen i skålen och blanda tills potatisen har täckts av oljan.
- Använd ett köksredskap eller händerna och lägg potatisen i Airfryer-korgen.
Tillsätta olja på hemlagade brödrätter:
- Torka vid behov av livsmedlets utsida med hushållspapper.
- Pensla lite olja på livsmedlets utsida eller använd oljespray. Stryk endast på ett lager. Överflödig olja droppar ned i Airfryer-pannan under varmluftsfriteringen.
Blanda i lite olja i ströbrödet innan du panerar livsmedlet eller spreja/pensla lite olja på ströbrödet efteråt.Tips
: Du kan även marinera kött eller fågel i stället för att pensla olja på utsidan.
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