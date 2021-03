1) Tryck på knappen MENU för att öppna menyn, och bläddra nedåt genom att trycka på nedåtknappen. Välj MACHINE MENU. Bekräfta genom att trycka på OK.

2) Välj MAINTENANCE. Bekräfta genom att trycka på OK.

3) Välj DESCALING. Bekräfta genom att trycka på OK.

4) Tryck på OK för att starta avkalkningen.

5) Töm vattentanken och häll all Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll vattentanken igen med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Bekräfta genom att trycka på OK.

6) Töm den inre droppbrickan. Bekräfta genom att trycka på OK.

7) Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt in kannan och öppna urtappningsröret.

8) Placera en behållare under ång-/varmvattensröret och en under urtappningspipen för kaffe/mjölk. Bekräfta genom att trycka på OK.

9) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. I teckenfönstret visas förloppet.

10) Vänta tills maskinen har tappat ur allt vatten och RINSE TANK & FILL WITH WATER (Skölj tanken och fyll med vatten) visas.

11) Skölj vattentanken, fyll den upp till MAX-nivån med rent vatten och sätt tillbaka den i maskinen. Bekräfta genom att trycka på OK.

12) Töm den inre droppbrickan. Bekräfta genom att trycka på OK.

13) Ta ut mjölkkannan och töm den. Fyll halva mjölkkannan med rent vatten. Sätt in kannan och öppna urtappningsröret. Bekräfta genom att trycka på OK.

14) Placera behållaren under ång-/varmvattensröret och urtappningspipen. Bekräfta genom att trycka på OK.

15) Sköljningscykeln är aktiverad. Indikatorn visar cykelns förlopp.

16) När sköljningscykeln är avslutad börjar maskinen automatiskt att värmas upp. Avkalkningssymbolen visas inte längre i teckenfönstret.

17) Rengör droppbrickan, mjölkkannan och andra delar.

18) Maskinen kan nu brygga kaffe.