Avkalka Philips 1200/2200/3200-serien

Avkalkningsprocedur:

1. Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.

2. Ta i förekommande fall bort den klassiska mjölkskummaren eller LatteGo från maskinen.

3. Om AquaClean-filtret sitter på plats tar du bort det från vattentanken.

4. Töm vattentanken och häll all Philips-avkalkningslösning i den. Tillsätt vatten till avkalkningslösningen i vattentanken upp till avkalkningsmarkeringen och sätt tillbaka vattentanken.

5. Ställ en stor skål (1,5 l) under kaffe- och vattenpipen.

6. Slå på maskinen.

7. Tryck på och håll in avkalkningssymbolen i tre sekunder och tryck sedan på start/stop-knappen för att starta avkalkningen.

8. Under avkalkningen blinkar avkalkningslampan för att visa att avkalkning pågår.

9. Maskinen börjar tappa ut små mängder vatten genom pipen för kaffe och varmt vatten. 10. Låt maskinen tappa ut avkalkningslösningen tills vattentanken är tom. Lampan i symbolen för tom vattentank tänds.

11. Ta bort skålen.

12. Ta bort vattentanken och skölj den med rent vatten.

13. Fyll vattentanken med rent vatten upp till avkalkningsmarkeringen och sätt tillbaka den i maskinen.

14. Sätt tillbaka den tömda skålen under kaffe- och vattenpipen och gör följande sköljningsprocedur.



Sköljningsprocedur:

1. Tryck på start/stop-knappen för att starta sköljningen. Processen tar ungefär tre minuter.

2. Under den här processen tänds och släcks lamporna på kontrollpanelen för att visa att sköljning pågår.

3. När maskinen slutar att tappa ut vatten är avkalkningsprocessen klar.

4. Maskinen värms upp automatiskt.

5. När lamporna i dryckessymbolerna tänds och lyser med ett fast sken är maskinen redo att användas igen.

6. AquaClean-lampan blinkar en stund för att påminna dig om att installera det nya AquaClean-vattenfiltret.

7. Installera och aktivera ett nytt AquaClean-vattenfilter i vattentanken.