Är min telefon kompatibel med Philips GroomTribe-appen?

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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37 , XP9200/33 , XP9200/30 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Är Philips rakapparater vattentäta, tvättbara och duschsäkra?