ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Är min telefon kompatibel med Philips GroomTribe-appen?

Du kan ladda ned Philips GroomTribe-appen på telefonen för att använda den med din Bluetooth-anslutna Philips-rakapparat. Appen är kompatibel med iPhone 6S (eller senare) som kör iOS 11.3 eller senare. Den kan även användas på Android-telefoner med en skärm som är större än 4,5 tum, med OS version 6.0 eller senare och Bluetooth-version 4.1 eller senare.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37 , XP9200/33 , XP9200/30 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida