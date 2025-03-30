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Ja. Du kan använda Philips Avent elektrisk dubbel bröstpump eller elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning som en enkelpump.
Det kan du göra genom att bara ansluta en slang till motorn eller koppla bort en slang från en uppsamlingskopp som inte används.
Pumpens sugkraft förblir stabil även om du inte använder den andra slangen.
Du kan även ta bort den bortkopplade slangen från motorn, eller om du använder en elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning kan du klämma fast den på slangkopplingen för att hålla den ur vägen och minska ljudet från motorenheten.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF554/11. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda min elektriska dubbla bröstpump som en enkelpump?
Hur rengör och desinficerar jag min Philips Avent-bröstpump?
Hur ska jag förvara urpumpad bröstmjölk?
Kan jag korta ned slangarna för att justera längden?
Hur förhindrar jag att mjölk spills ut från min Philips Avent-bröstpump för handsfreeanvändning?
Kan jag pumpa medan min bröstpump för handsfreeanvändning är ansluten till en strömkälla?
Hur bör jag värma upp bröstmjölk?
Kan jag pumpa på ena sidan och amma på den andra?
Hur ofta bör jag byta ut bröstpumpens delar?
När bör jag köpa en bröstpump?
Hur laddar jag min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Kan jag pumpa ur mer mjölk med en högre sugnivå?
Hur länge ska jag pumpa? När ska jag sluta?
Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Varför blir min bärbara bröstpump för handsfreeanvändning immig och kan jag förhindra det?
Kan jag använda koppar för handsfreeanvändning med andra Philips-bröstpumpar?
Varför dämpas eller stängs belysningen på pumpens display av?
Vilken är den maximala sugnivån på min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Hur använder jag Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning?
Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar och insatser?
Vilka är fördelarna med en pump för handsfreeanvändning?