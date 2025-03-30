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Philips support

Kan jag använda min elektriska dubbla bröstpump som en enkelpump?

Ja. Du kan använda Philips Avent elektrisk dubbel bröstpump eller elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning som en enkelpump.

Det kan du göra genom att bara ansluta en slang till motorn eller koppla bort en slang från en uppsamlingskopp som inte används.

Pumpens sugkraft förblir stabil även om du inte använder den andra slangen.

Du kan även ta bort den bortkopplade slangen från motorn, eller om du använder en elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning kan du klämma fast den på slangkopplingen för att hålla den ur vägen och minska ljudet från motorenheten.

    Kan jag använda min elektriska dubbla bröstpump som en enkelpump?

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF543/11, SCD553/11, SCF554/11. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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