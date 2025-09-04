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Philips support

Hur tar jag bort och sätter fast rakhuvudet på min Philips-ladyshaver?

Följ bara vägledningen nedan för att sätta fast och ta bort rakhuvudet (och skärbladet) från din Philips-ladyshaver. Stegnumren motsvarar illustrationerna nedan.

  1. Sätt fast rakhuvudet genom att försiktigt trycka fast det på handtaget tills det klickar på plats.
  2. Ta bort rakhuvudet genom att trycka på frigöringsknappen och lyfta bort rakhuvudet från handtaget.
  3. Ta bort skärbladet genom att försiktigt dra ut det ur rakhuvudet (på vissa äldre ladyshaver-modeller har rakhuvudet en knapp för att frigöra skärbladet).

Tips: Videon nedan ger ytterligare vägledning, men din modell kan skilja sig visuellt från den som visas.

De tre stegen för att placera rakhuvudet på en ladyshaver, sedan ta bort det och därefter lyfta ut skärbladet.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRL129/00, BRL127/00, BRL149/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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