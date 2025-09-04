Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Ja, din Philips-ladyshaver är vattentät och kan användas säkert med vatten. Av säkerhetsskäl kan denna ladyshaver endast användas utan sladd och slås därför inte på om den är ansluten. Se videon nedan för mer information om sladdlös användning.
Tips: Även om din modell kan skilja sig från den som visas i videon gäller samma principer.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRL129/00, BRL127/00, BRL149/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Hur rengör jag min Philips-ladyshaver?
Hur tar jag bort och sätter fast rakhuvudet på min Philips-ladyshaver?
Kan jag använda min Philips-ladyshaver i duschen eller badet?
När måste jag byta ut skärbladet på min ladyshaver?
Hur rakar eller trimmar jag olika kroppsdelar för att få bästa möjliga resultat?
Varför tar min produkt längre tid att ladda än förväntat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-ladyshaver?
Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Kan jag tända och släcka Opti-light?
Hur sätter jag fast kammen på min Philips-bikinitrimmer?
Hur laddar jag min Philips-ladyshaver?
Varför medföljer ingen adapter till produkten?
Vad kan jag använda för att ladda mina Philips-produkter med USB-laddning?