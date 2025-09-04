Philips support Kan jag använda min Philips-ladyshaver i duschen eller badet?

Ja, din Philips-ladyshaver är vattentät och kan användas säkert med vatten. Av säkerhetsskäl kan denna ladyshaver endast användas utan sladd och slås därför inte på om den är ansluten. Se videon nedan för mer information om sladdlös användning.

Tips: Även om din modell kan skilja sig från den som visas i videon gäller samma principer.