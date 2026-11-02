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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
När du gör en återställning aktiverar du systemet för räkning för filtret/filtren i fråga. Apparaten är också utrustad med en HealthyAirProtect-varning, som indikerar när filtret behöver rengöras (enbart filter 1) och bytas ut. Om du inte återställer apparaten när du har bytt filter kommer du att få ett meddelande om att byta ut filtret långt innan filtrets faktiska livslängd är över. Tack vare HealthyAirProtect-varningen och HealthyAirProtect-låset hålls filtret alltid i bästa möjliga skick, så att inandningsluften alltid är hälsosam.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC3256/10, AC4080/10.
Varför ska luftrenaren/luftfuktaren från Philips återställas när jag bytt filter?
Vad betyder PM2,5-angivelserna på luftrenaren?
Vilka filter ska jag använda till min luftrenare från Philips?
Hur och när ska jag rengöra/byta ut min luftrenares filter och sensor?
Vad betyder lamporna i min Philips luftrenare?
Vad betyder indikatorerna och felkoderna på min Philips-luftrenare?
Ska jag återställa min luftrenare eller luftfuktare från Philips när jag har bytt ut eller rengjort ett filter?
Kan jag rengöra filtren och förfiltret på luftrenaren?