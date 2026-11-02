Philips support Varför ska luftrenaren/luftfuktaren från Philips återställas när jag bytt filter?

När du gör en återställning aktiverar du systemet för räkning för filtret/filtren i fråga. Apparaten är också utrustad med en HealthyAirProtect-varning, som indikerar när filtret behöver rengöras (enbart filter 1) och bytas ut. Om du inte återställer apparaten när du har bytt filter kommer du att få ett meddelande om att byta ut filtret långt innan filtrets faktiska livslängd är över. Tack vare HealthyAirProtect-varningen och HealthyAirProtect-låset hålls filtret alltid i bästa möjliga skick, så att inandningsluften alltid är hälsosam.