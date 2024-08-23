Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?

Missfärgningar uppstår vanligtvis när Philips Avent-delarna exponeras för livsmedel som innehåller livsmedelsfärg eller färgämnen som färgar plast, som tomatsås och vissa gröna grönsaker.



För att undvika missfärgning ska delarna hållas åtskilda från livsmedel, behållare och andra föremål som innehåller livsmedelsrester under rengöring, desinficering och förvaring.



Missfärgning orsakas även av exponering för rester från tidigare diskning/rengöring, specifika rengöringsmedel, direkt solljus och kalkavlagringar om delarna diskas i hårt vatten.



Följ Philips Avent-produktens rekommenderade anvisningar för rengöring, desinficering och förvaring för att undvika missfärgning.