Philips support
Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?
Ja, det är säkert att använda missfärgade Philips Avent-produkter, förutsatt att delarna är rena och i gott skick. Missfärgning är ofarligt och beror ofta på att livsmedel färgar plasten.
Delarna är missfärgade om de ser gul- eller rödfärgade ut eller om de har någon annan färg än originalplasten, och den här färgen inte försvinner efter rengöring.
Missfärgningar uppstår vanligtvis när Philips Avent-delarna exponeras för livsmedel som innehåller livsmedelsfärg eller färgämnen som färgar plast, som tomatsås och vissa gröna grönsaker.
För att undvika missfärgning ska delarna hållas åtskilda från livsmedel, behållare och andra föremål som innehåller livsmedelsrester under rengöring, desinficering och förvaring.
Missfärgning orsakas även av exponering för rester från tidigare diskning/rengöring, specifika rengöringsmedel, direkt solljus och kalkavlagringar om delarna diskas i hårt vatten.
Följ Philips Avent-produktens rekommenderade anvisningar för rengöring, desinficering och förvaring för att undvika missfärgning.
Om du vill ha mer hjälp med att rengöra, desinficera och förvara dina Philips Avent-produkter på rätt sätt går du till www.philips.com/support och söker efter din specifika produkt.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71 , SCF094/02 , SCF087/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›