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Philips support

Är missfärgade Philips Avent-produktdelar säkra att använda?

Ja, det är säkert att använda missfärgade Philips Avent-produkter, förutsatt att delarna är rena och i gott skick. Missfärgning är ofarligt och beror ofta på att livsmedel färgar plasten.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71 , SCF094/02 , SCF087/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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