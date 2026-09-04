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Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?

Fördelarna med silikon jämfört med latex:

  • mycket genomskinligt, ur en naturlig och hygienisk aspekt
  • lämplig för barn som är allergiska mot latex
  • silikongummi är tåligare än latexgummi
  • hårt – svårt för barnet att bita igenom
  • smak- och luktfri och stör inte amningen. Latex luktar och smakar gummi och kan göra att barnet inte vill ta mammans bröst
  • kan steriliseras med kokande vatten, ånga eller kallt vatten
  • mikrovågsugnssäker och kan diskas i diskmaskin

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/42 , SCF087/17 , SCF087/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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