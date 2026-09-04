Varför är Avent-nappar tillv. av silikon i st.f. latex?

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Fördelarna med silikon jämfört med latex:
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/42 , SCF087/17 , SCF087/10 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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