Hur gör jag glutenfri pasta med min Philips-pastamaskin?

Glutenfri pasta kan gå sönder lättare före tillagning eftersom glutenfritt mjöl ger pastadegen begränsad elasticitet.
Gluten är en blandning av proteiner som finns i vete och närbesläktade korn. Den ger degen elasticitet, vilket hjälper den att jäsa och hålla formen, och ger ofta även slutprodukten tuggmotstånd.
När du gör glutenfri pasta rekommenderar vi därför att du tillsätter förtjockningsmedel som bindemedel, t.ex. xantangummi, guargummi eller ägg. Observera att förblandat mjöl redan kan innehålla ett bindemedel, så du behöver inte tillsätta extra.
När glutenfritt mjöl används behövs mindre vatten än vad som rekommenderas. Beroende på typ av mjöl kan du använda 10–20 ml mindre för de här recepten.