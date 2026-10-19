Hur gör jag glutenfri pasta med min Philips-pastamaskin?

Om du tänker göra glutenfri pasta hemma med din pastamaskin rekommenderar vi att du använder en av följande mjöltyper:

Förblandat

Linsmjöl

Ärtmjöl

Kikärtsmjöl

Bovetemjöl

Quinoamjöl

Kastanjemjöl

Rismjöl

Vi rekommenderar att du undviker kokosmjöl och mandelmjöl.