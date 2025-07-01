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Lumea levereras med olika tillbehör som är avsedda att användas på specifika områden av kroppen. Använd inte tillbehören på områden som de inte är avsedda för. Kontrollera i användarhandboken vilka tillbehör som medföljer din specifika Lumea-modell.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI946/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda Philips Lumea om jag är gravid eller ammar?
Finns det några biverkningar när man använder Philips Lumea?
Kan Philips Lumea användas även av män?
Får jag bättre resultat om jag använder Philips Lumea oftare?
Kan jag använda Philips Lumea i bikiniområdet?
Är Philips Lumea lämplig för alla hudtoner och hårfärger?
Hur förbereder jag mig för en behandling med Philips Lumea?
Hur väljer jag den Philips Lumea-ljusintensitet som är bäst för mig?
Vid vilken ålder kan jag använda Philips Lumea?
Hur ofta ska jag använda Philips Lumea?
Är blinkningarna i Philips Lumea säkra för ögonen?
Varför blir min Philips Lumea varm under användning?
Hur rengör jag min Philips Lumea?
Varför saknas ett glas i Philips Lumea-tillbehöret?
Varför finns det en luftbubbla på glaset på Philips Lumea?
Varför måste jag ta bort hår före en behandling med Philips Lumea?
Vad skiljer Philips Lumea-tillbehören åt?
Hur får jag önskat resultat med Philips Lumea?