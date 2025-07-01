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Philips support

Vad skiljer Philips Lumea-tillbehören åt?

Lumea levereras med olika tillbehör som är avsedda att användas på specifika områden av kroppen. Använd inte tillbehören på områden som de inte är avsedda för. Kontrollera i användarhandboken vilka tillbehör som medföljer din specifika Lumea-modell. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI946/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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