Vilka är skillnaderna mellan Philips Avent-nappar?

Philips Avent-nappar för nyfödda är våra lättaste och minsta nappar utan ring som tröstar ditt nyfödda barn. Bättre luftflöde förhindrar att huden blir torr och irriterad. ultra start-nappen levereras även med ett steriliserings-/bärfodral så att du kan sterilisera nappen i mikrovågsugnen. ultra start-nappen finns även i Nighttime-version.