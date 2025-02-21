Vilka är skillnaderna mellan Philips Avent-nappar?
Ta reda på hur Philips Avent ultra start-, ultra soft- och ultra air-napparna samt Soothie skiljer sig från våra vanliga nappar.
Philips Avent-nappar för nyfödda är våra lättaste och minsta nappar utan ring som tröstar ditt nyfödda barn. Bättre luftflöde förhindrar att huden blir torr och irriterad. ultra start-nappen levereras även med ett steriliserings-/bärfodral så att du kan sterilisera nappen i mikrovågsugnen. ultra start-nappen finns även i Nighttime-version.
Philips Avent ultra soft-nappen har en mjuk, flexibel sköld för att minska märken och hudirritation. ultra soft-nappen levereras även med ett steriliserings-/bärfodral så att du kan sterilisera nappen i mikrovågsugnen. ultra soft-nappen finns i versionerna 0–6 m, 6–18 m och 18 m+.
Philips Avent ultra air-nappen ger bättre luftflöde än andra Philips Avent-nappar. Bättre luftflöde förhindrar att huden blir torr och irriterad. ultra air-nappen levereras även med ett steriliserings-/bärfodral så att du kan sterilisera nappen i mikrovågsugnen. ultra air-nappen finns i versionerna Nighttime, 0–6 m, 6–18 m och 18 m+.
Silikonnapp i ett stycke med en fingerhållare som hjälper ditt nyfödda barn att suga genom att du placerar fingret i nappen. Soothie-nappen finns i en rund form och i en hjärtformad/svängd form.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:SCF091/50 , SCF087/14 , SCF087/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›