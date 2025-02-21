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Philips support

Vilka är skillnaderna mellan Philips Avent-nappar?

Ta reda på hur Philips Avent ultra start-, ultra soft- och ultra air-napparna samt Soothie skiljer sig från våra vanliga nappar.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF091/50 , SCF087/14 , SCF087/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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