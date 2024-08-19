ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Vad betyder symbolerna på min Sonicare-tandborste?

Symbolerna på din elektriska Philips Sonicare-tandborste ger information om tandborstens inställningar och status.

1. Intensitetsinställningar

2. SenseIQ (endast för Prestige 9900)

3. Påminnelse om byte av borsthuvud

4. Batteriindikator

 

Vad betyder symbolerna på min Sonicare-tandborste?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3901/01, HX3901/02, HX3901/03. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida