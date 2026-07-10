Philips support Hur rengör och desinficerar jag min Philips Avent-bröstpump?

Rengör pumpen före det första användningstillfället och efter varje pumptillfälle, särskilt de delar som kommer i kontakt med bröstet och bröstmjölken.

Se de rekommenderade rengörings- och desinficeringsmetoderna för din pumpmodell nedan.

Obs! Du behöver inte desinficera delar som inte kommer i kontakt med bröstet eller bröstmjölken. Du kan rengöra motorenheten och strömadaptern till elektriska pumpar genom att torka av dem med en mjuk, fuktig trasa. Om bröstpumpen innehåller silikonslangar ska de alltid hållas torra för att förhindra att vätska tränger in i motorenheten.

Titta på de här videorna för att ta reda på hur du rengör bröstpumpen.

Philips Avent Natural Care bärbar elektrisk bröstpump Ta reda på hur du håller bröstpumpen ren och klar för varje pumptillfälle. Rengöra med en sterilisator Ta reda på hur du håller den bärbara bröstpumpen för handsfreeanvändning ren och desinficerar den i en ångsterilisator. Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning Titta på den här videon för att ta reda på hur du rengör pumpen för handsfreeanvändning på rätt sätt. Philips Avent enkel/dubbel elektrisk bröstpump (alla modeller) Ta reda på hur du rengör och desinficerar Philips Avent enkel eller dubbel elektrisk bröstpump med den här användbara videon. Philips Avent Essential manuell bröstpump Titta på den här animeringen för att ta reda på hur du rengör och desinficerar din Essential manuell bröstpump. Philips Avent Essential elektrisk bröstpump Ta reda på hur du rengör och desinficerar din Essential elektrisk bröstpump. Viktigt! För bästa möjliga hygien ska du blötlägga, rengöra och skölja bröstpumpens delar i en separat skål.