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Philips support

Hur rengör och desinficerar jag min Philips Avent-bröstpump?

Rengör pumpen före det första användningstillfället och efter varje pumptillfälle, särskilt de delar som kommer i kontakt med bröstet och bröstmjölken.

Se de rekommenderade rengörings- och desinficeringsmetoderna för din pumpmodell nedan.

Obs! Du behöver inte desinficera delar som inte kommer i kontakt med bröstet eller bröstmjölken. Du kan rengöra motorenheten och strömadaptern till elektriska pumpar genom att torka av dem med en mjuk, fuktig trasa. Om bröstpumpen innehåller silikonslangar ska de alltid hållas torra för att förhindra att vätska tränger in i motorenheten.

Titta på de här videorna för att ta reda på hur du rengör bröstpumpen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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