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Philips support

Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?

En välsittande bh är avgörande för en smärtfri pumpupplevelse utan obehag som underlättar effektiv urmjölkning.

Se följande råd för din specifika modell.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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