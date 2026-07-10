Philips support Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?

En välsittande bh är avgörande för en smärtfri pumpupplevelse utan obehag som underlättar effektiv urmjölkning.

Se följande råd för din specifika modell.

Philips Avent Natural Care bärbar elektrisk bröstpump Kontrollera att: Du bär en bh med stretch.

Bh-bandet runt kroppen sitter tätt mot huden. Om du tittar ner mellan brösten ska inget ljus tränga igenom bandet.

Om du drar ut bandet med exempelvis tummen ska det inte kunna sträckas ut mer än 2–3 fingrar från kroppen för att säkerställa att brösten får tillräckligt med stöd.

Axelbanden är justerbara så att du kan justera längden och sätta fast bröstpumpen i bh:n så att den inte flyttar sig om du rör på dig under pumpningen. Om vakuumet försvinner kan du prova att justera bh-banden så att pumpen sitter bättre.

Vi rekommenderar inte att du bär en bygel-bh. Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning Trattarna och kopparna får plats i de flesta vanliga bh:ar och amnings-bh:ar.

Om det känns obekvämt när du pumpar kan du prova att byta till en bh i stretch (men inte för stretchig för att undvika att kopparna glider vid pumpning).

Vi rekommenderar inte att du bär en bygel-bh. Philips Avent enkel/dubbel elektrisk bröstpump Fungerar bra med de flesta vanliga amnings-bh:ar.

Fungerar bra med de flesta pumpnings-bh:ar med större skåror för pumptratten (pumpenheten kan inte fästas genom bh:n).

Vi rekommenderar inte att du använder en pumpnings-bh med runda hål i stället för skåror.