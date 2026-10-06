Vilken är skillnaden mellan de olika Power Flosser-munstyckena?

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30 dagars ångerrätt
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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
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Munstycke-ID
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F1
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F2
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F3
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Munstyckets namn
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Standard
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Comfort
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Quad Stream
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Fördelar
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Avger en enda vattenstråle för att ta bort rester och plack.
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Mjukt gummimunstycke för bekväm och enkel positionering för personer med känsligt tandkött
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Mjukt gummimunstycke som riktar vatten i en en korsformad stråle som försiktigt tar bort plack för en enkel och grundlig rengöring.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klicka här för att visa fler produktnummer ›