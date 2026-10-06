ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Vilken är skillnaden mellan de olika Power Flosser-munstyckena?

Beroende på din Power Flosser-modell levereras enheten med ett eller flera av följande munstycken:

Munstycke-ID

F1

F2

F3

Munstyckets namn

Standard

Comfort

Quad Stream

Fördelar

Avger en enda vattenstråle för att ta bort rester och plack.

Mjukt gummimunstycke för bekväm och enkel positionering för personer med känsligt tandkött

Mjukt gummimunstycke som riktar vatten i en en korsformad stråle som försiktigt tar bort plack för en enkel och grundlig rengöring.


 

Vilken är skillnaden mellan de olika Power Flosser-munstyckena?

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3333/23, HX3072/00, HX3333/24. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida