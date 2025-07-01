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Philips support

Hur tar jag bort korgen på min Philips Airfryer från pannan?

Så här tar du bort korgen ur pannan på Philips Airfryer:

  1. Skjut på det genomskinliga locket för att komma åt frigöringsknappen.
  2. Tryck på frigöringsknappen och ta samtidigt bort korgen på Philips Airfryer. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD9270/70R1, HD9252/90R1, HD9280/60R1. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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