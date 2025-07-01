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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD9270/70R1, HD9252/90R1, HD9280/60R1. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Måste jag ta bort gummipluggen från Philips Airfryer-pannan?
Hur tar jag bort korgen på min Philips Airfryer från pannan?
Hur använder jag snabbval på min Philips Airfryer?
Var finns modell- och serienumret på min Philips Airfryer?
Var hittar jag recept för min Philips Airfryer?
Behöver jag förvärma min Philips Airfryer?
Hur och när använder jag olja i min Philips Airfryer?
Hur mycket mat kan jag tillaga i min Philips Airfryer?
Kan jag använda bakplåtspapper/aluminiumfolie i min Philips Airfryer?
Vilka frysta pommes frites kan jag laga i min Philips Airfryer?
Varför måste jag skaka ingredienserna i min Philips Airfryer?
Vilken typ av mat kan jag laga i min Philips Airfryer?
Vilken typ av bakform kan jag använda i min Philips Airfryer?
Så här rengör du din Philips Airfryer
Hur skaffar jag HomeID-appen?