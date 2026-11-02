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Philips support

Vilket är det bästa sättet att förvara Aqua-tillbehören till min Philips-våtdammsugare?

Alla Philips-våtdammsugare har en vattenbehållare och mikrofiberdynor. Följ stegen nedan (stegnumren motsvarar bilderna som visas) för att förvara de här tillbehören på ett optimalt sätt efter varje användningstillfälle.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC8349/01, XC8347/01, XC8149/01. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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