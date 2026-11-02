Philips support Vilket är det bästa sättet att förvara Aqua-tillbehören till min Philips-våtdammsugare?

Alla Philips-våtdammsugare har en vattenbehållare och mikrofiberdynor. Följ stegen nedan (stegnumren motsvarar bilderna som visas) för att förvara de här tillbehören på ett optimalt sätt efter varje användningstillfälle.

Rengöringsanvisningar: Separera dynan från vattenbehållaren. Det gör att dynan kan torka ordentligt. Töm vattenbehållaren helt. Häll i lite rent vatten i behållaren. Stäng behållarens lock ordentligt. Skaka behållaren för att avlägsna kvarvarande rengöringsmedel. Töm vattenbehållaren igen. När behållaren har tömts låter du locket vara öppet så att eventuellt restvatten kan avdunsta. Lufttorka rengöringsdynan och förvara vattenbehållaren med locket öppet. När dynan är helt torr förvarar du den tillsammans med vattenbehållaren. För att säkerställa att dynan förblir torr under förvaringen ska den vara borttagen från behållaren.