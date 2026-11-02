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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XC8349/01, XC8347/01, XC8149/01. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Vilket är det bästa sättet att förvara Aqua-tillbehören till min Philips-våtdammsugare?
När ska jag rengöra/byta ut mikrofiberduken på min sladdlösa Philips-dammsugare?
Kan jag tillsätta flytande golvrengöringsmedel eller varmt vatten i behållaren på min Philips-handdammsugare?
Hur byter jag ut batterierna på min Philips SpeedPro (Max)-handdammsugare?
Är tillbehören till min Philips-dammsugare kompatibla med andra modeller?
Hur länge ska jag ladda Philips sladdlösa dammsugare?
Var finns modell-/serienumret på min Philips-dammsugare?
Hur rengör jag vattendoseringsskenan på våtdammsugaren?
Hur rengör jag vattenbehållaren på våtdammsugaren?