Philips support
Hur byter jag ut Philips OneBlade-rakbladet på rätt sätt?
Du kan snabbt byta ut bladet på OneBlade när det inte längre ger bra rakningsresultat genom att följa instruktionerna nedan.
Det finns en video längst ned i den här artikeln som ger ytterligare vägledning.
- Sätt fast rakbladet i handtaget genom att trycka på bladets båda kanter och föra in det i handtaget tills det klickar på plats.
- Ta bort rakbladet från handtaget genom att trycka på rakbladets båda kanter och lyfta bort det från handtaget.
- Stäng av OneBlade och tryck försiktigt rakbladsfrigöringsknappen uppåt samtidigt som du håller i rakbladets båda sidor.
- Kassera det använda rakbladet på rätt sätt.
- Ta ut det nya rakbladet ur förpackningen. Var försiktig då rakbladets kanter är vassa.
- Tryck på det nya rakbladets båda sidor och för in det i handtaget tills du hör ett klickljud.
- Den första modellen som visas har inte en rakbladsfrigöringsknapp.
- Den andra modellen som visas har en rakbladsfrigöringsknapp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/24 , QP6542/19 , QP2834/23 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›