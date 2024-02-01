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Philips support

Hur byter jag ut Philips OneBlade-rakbladet på rätt sätt?

Du kan snabbt byta ut bladet på OneBlade när det inte längre ger bra rakningsresultat genom att följa instruktionerna nedan.

Det finns en video längst ned i den här artikeln som ger ytterligare vägledning.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP1924/24 , QP6542/19 , QP2834/23 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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