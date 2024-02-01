Philips support Hur byter jag ut Philips OneBlade-rakbladet på rätt sätt?

Du kan snabbt byta ut bladet på OneBlade när det inte längre ger bra rakningsresultat genom att följa instruktionerna nedan.



Det finns en video längst ned i den här artikeln som ger ytterligare vägledning.

Modeller utan rakbladsfrigöringsknapp Sätt fast rakbladet i handtaget genom att trycka på bladets båda kanter och föra in det i handtaget tills det klickar på plats. Ta bort rakbladet från handtaget genom att trycka på rakbladets båda kanter och lyfta bort det från handtaget. Modeller med rakbladsfrigöringsknapp Stäng av OneBlade och tryck försiktigt rakbladsfrigöringsknappen uppåt samtidigt som du håller i rakbladets båda sidor. Kassera det använda rakbladet på rätt sätt. Ta ut det nya rakbladet ur förpackningen. Var försiktig då rakbladets kanter är vassa. Tryck på det nya rakbladets båda sidor och för in det i handtaget tills du hör ett klickljud. Video: Byta ut bladet på Philips OneBlade Den första modellen som visas har inte en rakbladsfrigöringsknapp. Den andra modellen som visas har en rakbladsfrigöringsknapp.