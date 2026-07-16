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Philips support

Hur ska jag förvara urpumpad bröstmjölk?

Du kan förvara bröstmjölk i kylskåpet (under 4 ⁰C) i upp till fyra dagar, eller i frysen (under -18 ⁰C) i 6–12 månader i en Philips Avent-flaska, en förvaringsmugg eller en förvaringspåse för bröstmjölk. För långtidsförvaring rekommenderas djupfrysning (under -20 ⁰C).

Se nedan för rekommenderade förvaringstemperaturer och var du kan köpa förvaringstillbehör

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF552/11 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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