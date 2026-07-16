Philips support Hur ska jag förvara urpumpad bröstmjölk?

Du kan förvara bröstmjölk i kylskåpet (under 4 ⁰C) i upp till fyra dagar, eller i frysen (under -18 ⁰C) i 6–12 månader i en Philips Avent-flaska, en förvaringsmugg eller en förvaringspåse för bröstmjölk. För långtidsförvaring rekommenderas djupfrysning (under -20 ⁰C).

Se nedan för rekommenderade förvaringstemperaturer och var du kan köpa förvaringstillbehör

Rekommenderade förvaringstemperaturer för mjölk Plats Temperatur Maximal lagringstid Rum Upp till 25 °C 4 timmar Kylskåp < 4 °C 4 dagar Frys < -18 °C (ju kallare desto bättre) 6–12 månader Source: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Här kan du köpa mjölkförvaringstillbehör Du kan beställa flaskor, förvaringsmuggar och förvaringspåsar för bröstmjölk via Delar och tillbehör online eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land för att få hjälp.