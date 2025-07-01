Philips support Hur kan jag kassera batteriet från Sonicare 9900 Prestige-tandborsten på ett säkert sätt?

Det laddningsbara batteriet i Sonicare 9900 Prestige-tandborsten kan inte bytas ut. Om du kasserar din Sonicare 9900 Prestige-tandborste kan en kvalificerad tekniker ta bort batteriet för att återvinna det. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte att du försöker ta ut batteriet själv hemma.



Instruktioner för behöriga tekniker om hur det inbyggda batteriet tas bort på ett säkert sätt finns här.