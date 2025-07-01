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Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/12. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Kan jag använda Sonicare 9900 Prestige om jag har tandställning eller andra tandbehandlingar?
Hur fungerar Sonicare 9900 Prestige med appen?
Hur laddar jag Sonicare 9900 Prestige-handtaget på laddningsenheten?
Hur många knappar finns på Sonicare 9900 Prestige?
Hur kan jag kassera batteriet från Sonicare 9900 Prestige-tandborsten på ett säkert sätt?
Kan jag synka Sonicare-appen med Apple Health-appen?
I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Vilka enheter är kompatibla med Sonicare-/Sonicare for Kids-appen?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Hur ändrar jag intensitetsinställningarna på min Sonicare-tandborste?
Hur aktiverar och inaktiverar jag trycksensorn på min Sonicare?
Vad betyder symbolerna på min Sonicare-tandborste?
Hur laddar jag min Philips Sonicare-tandborste?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Hur fungerar trycksensorfeedback på min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Hur ansluter jag min tandborste till Sonicare-appen?
Hur rengör jag min Philips Sonicare-tandborste?