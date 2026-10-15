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Philips support

Hur ändrar jag intensitetsinställningarna på min Sonicare-tandborste?

Du kan ändra intensiteten på Sonicare-tandborsten på handtaget eller via appen. Se olika sätt att ändra intensiteten på Sonicare-tandborsten nedan.  

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7421/14, HX7423/11, HX7423/12. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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