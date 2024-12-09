Hur sätter jag fast tillbehör på Philips OneBlade?
Nedan hittar du information om hur du sätter fast och tar bort kammar, skydd och andra tillbehör på och från Philips OneBlade.
Bra att veta: Tekniker för att fästa och ta bort kammar och skydd är desamma oavsett vilken OneBlade-modell du har (inklusive varianter som inte visas i bilden nedan).
Skäggkammar med en längd är avsedda att användas på ansiktshår. Den återstående hårlängden efter trimning (i millimeter) finns tryckt på kammen.
Videon nedan visar hur du fäster och tar bort kammen. Tryck fast kammen på bladet tills du hör ett ”klick” för att förhindra att den faller av under användning.
Kompatibilitet: Skäggkammar med en längd är kompatibla med alla OneBlade-modeller.
Justerbara skäggkammar är avsedda att användas på ansiktshår. Den återstående hårlängden efter trimning (i millimeter) finns tryckt på vredet.
I videon nedan visas hur du fäster och tar bort de två typerna av justerbar kam. När du fäster den andra typen av justerbar kam bör du se till att de små krokarna på kammens undersida (närmast kanten på tänderna) har krokat fast i bladets ovansida.
Kompatibilitet: Den första kammen som visas i videon är endast kompatibel med OneBlade Pro (visas längst till höger i bilden i det första avsnittet av den här artikeln). Den andra kammen som visas är kompatibel med alla OneBlade-modeller.
Kroppskammen och hudskyddet är avsedda att användas på kroppshår. Den återstående hårlängden efter trimning med kroppskammen är 5 mm. Hudskyddet är utformat för att ge en mjuk hud samtidigt som det skyddar huden från skärsår.
Videon nedan visar hur du fäster och tar bort tillbehören. Tryck fast tillbehören på bladet tills du hör ett klick för att förhindra att de faller av under användning.
Kompatibilitet: Kroppskammen och hudskyddet är kompatibla med alla OneBlade-modeller.
OneBlade Intimate-blad har ett monterat hudskydd, så att du skyddar känsliga områden från skärsår under rakningen. Dessutom finns en kam/ett skydd till OneBlade Intimate, så att du snabbt och enkelt kan trimma kroppshår.
I videon nedan visas hur du fäster OneBlade Intimate-bladet och -kroppskammen.
Kompatibilitet: OneBlade Intimate-blad är kompatibla med alla OneBlade-modeller. Kroppskammen som visas i videon nedan är utformad för att passa hudskyddet och är därför endast kompatibel med OneBlade Intimate-blad.
Skyddskåpan är utformad för att förhindra skador på bladet under förvaring eller resor med Philips OneBlade.
Videon nedan visar hur du fäster och tar bort skyddskåpan. När kåpan sitter på plats hörs ett ”klick”.
Kompatibilitet: Det finns två olika varianter av skyddskåpan, en för 360-gradersblad och en för klassiska blad. Om du använder rätt skyddskåpa för den typ av blad du har är den kompatibel oavsett vilken OneBlade-modell du har.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:QP1424/65 , QP2734/23 , QP2834/23 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›