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Philips support

Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?

Philips epilatorer och ladyshavers kan användas på våt och torr hud för att ta bort hår från kroppen, inklusive ben, armar, armhålor och bikiniområde. Informationen nedan beskriver fördelarna med varje metod och tillhandahåller allmänna användningstips.  

Obs! Epilering är inte lämpligt för intimområdet (utsidan och insidan av den yttre blygdläppen). Använd endast en trimmer eller ladyshaver på det här området med trimkammen fastsatt.
 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRE257/00, BRL127/00, BRL129/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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