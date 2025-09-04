Philips support Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?

Philips epilatorer och ladyshavers kan användas på våt och torr hud för att ta bort hår från kroppen, inklusive ben, armar, armhålor och bikiniområde. Informationen nedan beskriver fördelarna med varje metod och tillhandahåller allmänna användningstips.

Obs! Epilering är inte lämpligt för intimområdet (utsidan och insidan av den yttre blygdläppen). Använd endast en trimmer eller ladyshaver på det här området med trimkammen fastsatt.



Innan du sätter igång Duschsäkra apparater ger ett bekvämt resultat både i och utanför duschen. Sådana produkter är vattentåliga, så de kan även användas och sköljas med vatten.

Det är viktigt att kontrollera apparatens rakhuvud för att säkerställa att det inte är smutsigt, skadat eller utslitet. Ett rakhuvud som inte fungerar som det ska gör att produktens prestanda försämras. Om rakhuvudet är skadat måste det bytas ut omedelbart.

Använd apparaten på ren hud. Vi rekommenderar att du exfolierar huden en eller två dagar innan du epilerar eller rakar dig. Detta tar bort död hud runt hårsäckarna, gör det enklare att ta bort hår och minskar antalet inåtväxande hårstrån.

Torranvändning Vi rekommenderar att de flesta produkter används i torra förhållanden eftersom vått hår tenderar att fastna mer på huden.

Om du vill ha en smidig eller snabb rakning kan du prova att använda apparaten på torr hud. Se till att huden är ren och helt torr innan du använder apparaten.

Våtanvändning För en behaglig känsla och mjuka rörelser kan du använda apparaten på våt hud. Vid våtanvändning ska du skölja huvudet regelbundet för att ta bort hårstrån och säkerställa att det fortsätter att glida mjukt över huden. Se till att huden är helt blöt. Tänk på att våta hårstrån tenderar att fastna mer på huden så du får eventuellt bättre prestanda på torr hud. Klappa försiktigt huden torr efter användning. Allmänna tips Trimma längre hårstrån innan du rakar eller epilerar dig för bästa möjliga resultat.

Det är viktigt att se till att rak- eller epileringshuvudet inte är smutsigt, skadat eller utslitet. Om rakhuvudet är skadat måste det bytas ut omedelbart.

Rengör huden innan du använder apparaten.

Vi rekommenderar att du exfolierar huden en eller två dagar innan du epilerar dig för att ta bort död hud runt hårsäckarna och göra det lättare att ta bort hår.

Undvik att raka/epilera samma område flera gånger. Raka/epilera inte samma ställe för många gånger.

Klappa huden torr efter hårborttagning i badet eller duschen. Detta ger mindre irritation än om du gnuggar huden med handduken.

Som eftervård kan du applicera en (alkoholfri) kräm/lotion med aloe vera eller en fuktkräm för dess svalkande och lugnande egenskaper.

Epilera på kvällen så att huden hinner återhämta sig under natten och så att du har lena ben nästa dag.