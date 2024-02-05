Philips support Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?

Rengör alla delar noggrant före första användning och efter varje efterföljande användning för att säkerställa god hygien. Efter varje matning ska du ta isär alla delar och tvätta dem i varmt tvålvatten. Se till att alla matrester tas bort och skölj sedan noga. Om du använder en borste för att rengöra änden på nappen ska den rengöras så försiktigt som möjligt för att undvika skador.



Sterilisera de rengjorda delarna med en Philips Avent-sterilisator eller koka dem i vatten i fem minuter.