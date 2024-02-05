ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Supporthemsida

Philips support

Hur förbereder jag Philips Avent-flaskan och Philips Avent-nappen för första användningen?

Rengör alla delar noggrant före första användning och efter varje efterföljande användning för att säkerställa god hygien. Efter varje matning ska du ta isär alla delar och tvätta dem i varmt tvålvatten. Se till att alla matrester tas bort och skölj sedan noga. Om du använder en borste för att rengöra änden på nappen ska den rengöras så försiktigt som möjligt för att undvika skador.

Sterilisera de rengjorda delarna med en Philips Avent-sterilisator eller koka dem i vatten i fem minuter.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCY903/71 , SCY906/11 , SCY903/21 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida