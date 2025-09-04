Philips support Hur rengör jag min Philips-ladyshaver?

Din Philips-ladyshaver behöver rengöras regelbundet för att fungera korrekt. Hår och skräp kan fastna i enheten och påverka dess prestanda. Rengör efter varje användning och skölj noggrant bort hår och skräp efter användning. Skydda skärbladet genom att sätta på en skyddshylsa eller kam före förvaring.



Rengöringsverktyg som borstar, handdukar osv. eller kemiska vätskor kan orsaka tidigt visuellt slitage.



Knacka inte skärbladet mot en hård yta, som handfatet, för att rengöra eller torka det. Detta kan skada enheten.



Följ rengöringsinstruktionerna nedan:

Blås bort eventuellt hår som ansamlats på skärbladet efter varje användning.

Ta bort skärbladet och klippenheten, ta bort hår som ansamlats på huvudet och skölj det sedan.

Om rakhuvudet måste rengöras mer noggrant kan du tappa upp ett litet tvålbad med mild tvål, sätta ihop och sätta tillbaka rakhuvudet på handtaget, slå på enheten i några sekunder medan du håller rakhuvudet i vattnet och sedan skölja noggrant med vatten.

Låt lufttorka.

Förvara produkten på ett säkert sätt och skydda skärbladet från yttre tryck och stötar genom att sätta på ett hölje eller en kam.

Se videon nedan för mer information om hur du rengör och underhåller din ladyshaver.