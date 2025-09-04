Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-ladyshaver?

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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Du kan använda skärbladet på din Philips-ladyshaver för att trimma och raka kroppshåret nedanför halsen. Detta omfattar exempelvis armhålorna, armarna, benen och bikiniområdet (med trimkam).
Innan du börjar:
Tips: Principerna som visas i videorna nedan gäller alla ladyshaver-modeller, inklusive de som skiljer sig visuellt från de som visas.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRL127/00, BRL129/00, BRL138/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›
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