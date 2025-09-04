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Philips support

Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-ladyshaver?

Du kan använda skärbladet på din Philips-ladyshaver för att trimma och raka kroppshåret nedanför halsen. Detta omfattar exempelvis armhålorna, armarna, benen och bikiniområdet (med trimkam).

Innan du börjar:

  • Kontrollera om skärbladet är skadat före varje användning och byt ut det när det blir slitet eller skadat.
  • Kontrollera att apparaten är ren.
  • Använd alltid trimkammen när du använder din ladyshaver nära intimområdet (utsidan och insidan av den yttre blygdläppen).
  • Använd din Philips-ladyshaver i badet eller duschen, eller på ren och torr hud.
  • Exfoliera ett par dagar innan du rakar dig för bästa möjliga resultat.


Tips: Principerna som visas i videorna nedan gäller alla ladyshaver-modeller, inklusive de som skiljer sig visuellt från de som visas. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: BRL127/00, BRL129/00, BRL138/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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