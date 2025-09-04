Philips support Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-ladyshaver?

Du kan använda skärbladet på din Philips-ladyshaver för att trimma och raka kroppshåret nedanför halsen. Detta omfattar exempelvis armhålorna, armarna, benen och bikiniområdet (med trimkam).

Innan du börjar:

Kontrollera om skärbladet är skadat före varje användning och byt ut det när det blir slitet eller skadat.

Kontrollera att apparaten är ren.

Använd alltid trimkammen när du använder din ladyshaver nära intimområdet (utsidan och insidan av den yttre blygdläppen).

Använd din Philips-ladyshaver i badet eller duschen, eller på ren och torr hud.

Exfoliera ett par dagar innan du rakar dig för bästa möjliga resultat.



Tips: Principerna som visas i videorna nedan gäller alla ladyshaver-modeller, inklusive de som skiljer sig visuellt från de som visas.

Under användning Din rakapparat kan användas i vått och torrt, men torranvändning ger ofta bättre resultat. Det beror på att våta hårstrån fastnar på huden, vilket gör dem svårare att ta bort.

Håll apparaten så att rakhuvudet har full kontakt mot huden och flytta den försiktigt mot hårets växtriktning. Observera att hårets riktning kan variera på olika områden av samma kroppsdel.

Ge rakhuvudet en slät yta att glida över genom att använda fingrarna på den lediga handen för att sträcka ut huden, vilket minimerar eventuella rynkor och veck på hudens yta.

När du rakar underarmarna kan du lättare komma åt alla delar genom att placera handen bakom huvudet.

Om du använder din ladyshaver i badet eller duschen ska du skölja rakhuvudet regelbundet för att ta bort eventuella kvarvarande hårstrån. Eftervård Om du vill kan du applicera lugnande (alkoholfria) krämer eller lotioner på huden efter rakning.

Det kan ta lite tid för huden att anpassa sig till en ny ladyshaver. Låt huden återhämta sig mellan rakningarna.

Rengör ladyshavern noggrant och låt den lufttorka innan du lägger undan den. Förvara den med en kam eller skyddskåpa fastsatt för att skydda skärbladet mot oavsiktlig skada.