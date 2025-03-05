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Om det är första gången du använder en Philips-rakapparat eller om du har bytt rakhuvuden bör du tänka på att huden måste anpassa sig till (de nya) rakhuvudena. Det innebär att huden kan kännas något irriterad i början. Ge dig själv 2–3 veckor att vänja dig vid det nya Philips-rakapparatsystemet. Du kan även använda en kräm/lotion med aloe vera, en mild fuktkräm eller en alkoholfri aftershave-lotion för att minimera hudirritation efter rakning. Tänk också på att ge huden lite tid att återhämta sig mellan rakningstillfällena.
Nedan hittar du tips på hur du får bästa möjliga resultat från Philips-rakapparaten samt hur du undviker obehag och irritation.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Hur tar jag bort rakhuvudena på min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Vilket skum eller vilken gel kan jag använda med min Philips-rakapparat?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Min hud blir irriterad efter att jag använt min Philips-rakapparat