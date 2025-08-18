Philips support När ska jag byta rakblad på min Philips OneBlade?

Kontrollera slitageindikatorn på OneBlade för att avgöra när rakbladet ska bytas. När bytessymbolen syns tydligt är det dags att byta rakblad. Varje blad bör i genomsnitt vara i ungefär fyra månader, men detta kan variera beroende på din rutin.



Du kan även följa rakbladets skick i Philips OneBlade-appen.

Tips! OneBlade Intimate-rakblad kan skilja sig från riktlinjerna nedan eftersom hudskyddet kan förhindra att bytessymbolen blir synlig. Varje rakblad är utformat för att vara i ungefär fyra månader, men det varierar beroende på dina rutiner och du bör byta ut rakbladet om du märker att prestandan har försämrats under den här tiden.

Utbytesindikator OneBlade har en slitageindikator för rakblad som gradvis blir synlig. En pil visas långsamt på rakbladet allteftersom du använder det. När den här symbolen (visas till höger i bilden nedan) syns tydligt är det dags att byta rakblad.



För vissa äldre blad visas ett grönt område (visas till vänster i bilden nedan) i stället för pilsymbolen.



För optimala prestanda rekommenderar Philips att du byter rakblad en gång var fjärde månad.



Besök vår onlinebutik för att köpa nya rakblad till din OneBlade. Philips OneBlade-appen Förutom att kontrollera slitageindikatorn kan du även följa rakbladets skick genom att ladda ned Philips OneBlade-appen. Baserat på dina rutiner meddelar appen dig när det är dags att fundera på att byta rakblad.