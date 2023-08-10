Philips support Varför medföljer ingen adapter till produkten?

Vi på Philips är fast beslutna att minska plastavfall. Som en del av våra miljöinsatser levereras inte längre USB-strömadaptrar med vissa Philips-produkter. Detta kan verka besvärligt, men vi lovar dig att det är på grund av att de allra flesta konsumenter redan äger en eller flera USB-väggadaptrar.



Vi fortsätter att tillhandahålla USB-laddningskablar med produkten som kan användas med en USB-strömadapter.



Nedan hittar du mer information om vilken strömadapter du kan använda med din Philips-produkt.

Kan jag köpa USB-adaptern via Philips.com? Tillgängligheten att köpa en Philips USB-strömadapter varierar beroende på land. Du kan söka efter en av adaptrarna nedan (HQ87 eller WAA1001/WA2001) eller söka efter ”USB-väggadapter” eller ”väggadapter” på Philips.com. Kontakta oss om du inte hittar det du söker. Jag har redan en USB-strömadapter Om du redan har en USB-strömadapter ska du kontrollera att strömadaptern är certifierad och uppfyller säkerhetsstandarderna, helst från ett tillförlitligt varumärke. Se säkerhetsstandarderna för säker laddning nedan: Inspänning: 100–240 V.

Utspänning: 5 V.

Utgående effekt: 1 A eller högre.

Om du vill använda eller ladda produkten i en fuktig miljö, till exempel i badrummet, ska du alltid använda en stänksäker (IPX4-klassad) adapter. Jag har ingen USB-strömadapter Vi rekommenderar en stänksäker (IPX4-klassad) adapter. Du hittar en sådan adapter i Philips onlinebutik eller hos någon av våra återförsäljare. Leta efter text eller symboler som innehåller ”IPX4” på adaptern.



Du hittar ett exempel på HQ87 IPX4-väggadaptern nedan.

Obs! Ikoner och bilder som betecknar stänksäker eller IPX4 varierar beroende på land. Läs igenom användarhandboken för rekommenderade USB-väggladdare beroende på din produkt.

Produktkategori Rekommenderad adapter Philips trimning och skönhet: OneBlade, rakapparater, ladyshaver, trimrar och hårklippare Philips HQ87 stänksäker IPX4-adapter. Philips Sonicare: Eltandborstar och vattenmunduschar Philips WAA1001 stänksäker IPX4-adapter (vit)

Philips WAA2001 stänksäker IPX4-adapter (svart) Mer information? Du hittar mer information om våra hållbarhetsmål på Philips.com

