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Philips support

Varför medföljer ingen adapter till produkten?

Vi på Philips är fast beslutna att minska plastavfall. Som en del av våra miljöinsatser levereras inte längre USB-strömadaptrar med vissa Philips-produkter. Detta kan verka besvärligt, men vi lovar dig att det är på grund av att de allra flesta konsumenter redan äger en eller flera USB-väggadaptrar. 

Vi fortsätter att tillhandahålla USB-laddningskablar med produkten som kan användas med en USB-strömadapter. 
 
Nedan hittar du mer information om vilken strömadapter du kan använda med din Philips-produkt. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HC7721/15 , HC5735/15 , HC5734/15 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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