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Philips support

Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?

Philips trimnings- och skönhetsprodukter (inklusive rakapparater, rakhyvlar, trimrar, OneBlade, Head Pro, epilatorer, hårtorkar och Lumea IPL) kan säkert tas med och användas utomlands om du följer riktlinjerna nedan.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: S791/06 , S591/05 , BRL127/00 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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