Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?

Olika flygbolag har olika krav för att ta med batteridrivna produkter ombord på flygplanet. Kontrollera alltid med flygbolaget för att ta reda på vilka specifika krav som gäller innan du reser.

För flygbolag som tillåter litiumjonbatterier på 100 W eller mindre i handbagaget (ett vanligt krav men inte ett universellt krav) klarar alla Philips trimnings- och skönhetsprodukter med ett litiumjonbatteri denna gräns.

Om du är osäker ska du alltid kontakta flygbolaget.